Afrique: Le COSAFA couronne de nouvelles lauréates en Ligue des Champions Féminine TotalEnergies

Les Green Buffaloes de la Zambie ont été sacrées nouvelles championnes de la zone COSAFA après avoir détrôné les Mamelodi Sundowns Ladies lors du tournoi de qualification à la Ligue des champions féminine de la CAF dans la zone COSAFA.

Il a fallu les tirs au but pour voir l'équipe zambienne prendre le dessus sur l'équipe championne zonale et d'Afrique après que le match se soit terminé sur un nul 0-0.

Après 120 minutes de jeu, les deux équipes n'ont pu se départager.

Après que Chuene Morifi a raté son penalty, Joana Benaya a marqué son essai assurant le titre aux Buffaloes, nouvelles championnes de la région australe.

L'entraîneur des Buffaloes, Haalubono Charles, est ravi que son équipe ait pu garder son sang-froid et briser le rêve de succès des championnes en titre dans la compétition.

"C'est la plus grande équipe en Afrique, ce sont des joueuses de grande qualité. Elles sont capables de déplacer le ballon et de le garder quand elles le veulent, ce qui fait souffrir leurs adversaires comme nous. Elles avaient écopé d'un carton rouge mais il a semblé que cette expulsion n'a eu aucune incidence dans leur jeu, cela montre à quel point cette équipe est bien organisée. Nous avons commencé avec un pressing haut et plus tard nous avons commencé à souffrir, nous avons donc appris quelque chose sur la gestion du jeu, quand presser et quand contrôler nos joueuses et notre jeu", a expliqué coach Charles.

L'entraîneur des Sundowns Ladies, Jerry Tshabalala, a dit être déçu par ce résultat surtout après que cinq de ses joueuses aient été sacrées championnes d'Afrique avec les Banyana Banyana lors de la CAN féminine TotalEnergies 2022 au Maroc.

"Nous avons perdu contre une très bonne équipe. Quand on revoit le match avant la prolongation, c'était une rencontre où chaque équipe a dominé une partie. À un moment de la première période, il y a eu des moments où elles nous pressaient avec trois attaquantes et c'est notre gardienne qui nous a maintenues dans le match. Nous avons fait une meilleure deuxième période et j'ai dit à mes joueuses qu'avec l'intensité du match, nous ne pouvions pas durer et cela s'est vraiment vu dans les 20 dernières minutes du match. Le crédit doit revenir à mes joueuses, après avoir reçu le carton rouge, nous avons quand même réussi à les presser haut", a déclaré Tshabalala.

En dépit de la défaite en finale, les Mamelodi Sundowns pourront aller défendre leur titre.

Les deux équipes se sont qualifiées pour la phase finale de la Ligue des champions féminine TotalEnergies de la CAF qui aura lieu au Maroc en fin d'année et représenteront la région de Cosafa.

Récompenses individuelles :

Fair Play : Double Action (Botswana)

MVP : Melinda Kgadiete (Afrique du Sud)

Soulier d'or : Ireen Lungu (Zambie)

Meilleure gardienne : Aisah Mbwana (Zambie)