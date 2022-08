Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 15 aoute22

Côte d’Ivoire : Affaire 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako- Ils ont été inculpés vendredi

Les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako et accusés par les militaires au pouvoir au Mali d’être des « mercenaires », ce que nie Abidjan, ont été inculpés pour « tentative d'atteinte à la sûreté de l’état » et écroués. L’Afp qui rapporte l’information, cite un proche collaborateur du procureur et un responsable du ministère de la Justice ont confirmé l’information.

Sénégal : Système des Nations unies- Un sénégalais proposé envoyé spécial en Libye

L’homme politique, diplomate et ancien ministre sénégalais, Abdoulaye Bathily, a été proposé par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour devenir le prochain Envoyé spécial de l’Onu en Libye. Cela va arriver neuf mois après la vacance de ce poste déterminant dans la médiation onusienne pour accompagner ce pays d’Afrique du Nord vers la stabilité, a-t-on annoncé vendredi de sources concordantes. (Source : Panapresse)

Burkina Faso : Droits humains-Deux organisations dénoncent des exactions

Deux organisations de défense des droits humains ont dénoncé les « exécutions sommaires et extrajudiciaires » de « plus de 40 personnes » perpétrées début août à Tougouri, dans le nord du Burkina Faso, impliquant, selon elles, les forces armées burkinabè, dans deux communiqués publiés le 14 aout 2022. (Source :Africaguinee.com)

Burkina Faso : Propriété intellectuelle- Le regard d’un intellectuel burkinabé

« Afrique et propriété intellectuelle » est un écrit qui traite des négociations internationales sur la propriété intellectuelle. Ainsi, l’auteur a axé son ouvrage sur quatre volets notamment la santé publique, l’agriculture, les obtentions végétales et le savoir-faire traditionnel. Dans cet ouvrage, Abdoulaye Ouédraogo veut conscientiser et interpeller les gouvernants des 17 pays membres de l’organisation africaine de la propriété internationale sur la nécessité de booster le développement du continent par la protection des innovations via la propriété intellectuelle.( Source : Burkina 24)

Guinée: Gouvernance- La Transition face à de nouvelles frustrations

Les autorités de la transition font face à de nouvelles frustrations à Conakry alors que des manifestations sont projetées dans le pays le 17 août prochain, a appris Africaguinee.com. Les gardes communaux sont mécontents. Composés de 600 hommes, sortis de l’École nationale de la Police et de la protection civile de Kagbelen, ces agents menacent de se faire entendre. ( Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Gestion des conflits- L’installation d’un comité de paix préconisée à Ndouci.

Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale s’est rendu samedi à Ndouci où dans la nuit du vendredi à samedi 13 août 2022, de violents incidents avaient provoqué la mort d'un jeune, de nombreux blessés, des incendies de magasins et de domiciles. Le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a appelé à la création d'un comité de maintien de la paix et de la cohésion sociale à Ndouci.( Source : fratmat.info)

Niger: Exploitation minière- Des canadiens se signalent

L’information émane d’une audience du vendredi 12 août entre le Ministre d’Etat et des Affaires Etrangères M.Hassoumi Massoudou assurant l’intérim du Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou, et le Président directeur général de la Compagnie Global Atomic Corporation M. Stephen Roman. « Au terme de cette audience, M. Stephen Roman a fait savoir à la presse que« La Compagnie canadienne Global Atomic Corporation en partenariat avec le gouvernement du Niger a créé une société qui s’appelle SONIDA pour construire une nouvelle mine qui s’appelle DASA entre Agadez et Arlit ».(Source : Anp)