Cote d'Ivoire: Trêve sociale - Le Synesci reconnaissant au Chef de l'Etat

Le Bureau exécutif national du Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (Synesci), avec à sa tête son secrétaire général Ekoun Kouassi, a fait une déclaration le vendredi 12 août 2022.

Il s'est félicité de l'aboutissement des négociations entre le gouvernement et l'ensemble des syndicats de la Fonction publique sur les conditions de la relance de la trêve sociale sur la période 2022-2027. Des négociations ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord.

C'est pourquoi il exprime sa gratitude " au Chef de l'État Alassane Ouattara pour la promptitude et la célérité avec lesquelles il a répondu favorablement aux besoins exprimés par les syndicats, d'une part et pour les énormes sacrifices consentis (plus de 1100 milliards de FCfa) dans un contexte économique mondial en pleine crise, d'autre part ", a-t-il indiqué. Il a également exprimé sa reconnaissance au Premier ministre, Patrick Achi et aux membres du gouvernement pour avoir joué leur partition dans les échanges.

Le Synesci salue l'engagement et la détermination des leaders des centrales syndicales et des faîtières des organisations syndicales des fonctionnaires et agents de l'Etat et rend hommage à leur porte-parole, Mamadou Soro, secrétaire général de la Centrale syndicale Humanisme par ailleurs secrétaire général Honoraire du Synesci.

Pour lui, Mamadou Soro aura montré que tout n'est pas de faire des grèves pour l'obtention de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. " Le Synesci reste disponible et déterminé dans la poursuite des négociations sectorielles avec Mme la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation. Encourage ses militants à persévérer dans l'esprit du dialogue social gage de victoire certaine ", a affirmé le secrétaire général du Synesci.