Burkina Faso: Exportation frauduleuse des produits de grande consommation - Plus de 56 tonnes de maïs, de petit mil et de sorgho saisies en juillet 2022

Conformément à leur programme d'activités, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes(BMCRF) et la Direction générale de la réglementation et du contrôle des prix (DGRCP), ont mené du 1er au 31 juillet 2022, des opérations de contrôle en vue de lutter contre la fraude et la flambée des prix sur toute l'étendue du territoire national.

Ainsi, les équipes de la BMCRF et de la DGRCP ont mené principalement les opérations de contrôle. Ces contrôles ont concerné les produits alimentaires, notamment l'huile, le sucre, le riz, le savon et d'autres produits de grande consommation, les hydrocarbures, les matériaux de construction; le tabac ; les intrants agricoles; les produits phytosanitaires; et divers produits à l'importation, informe un communiqué du ministère en charge du Commerce.

"Les actions menées au cours de la période, ont permis de contrôler au total 2 272 personnes. 265 ont enfreint la règlementation économique ", selon le communiqué.

Les infractions suivantes relevées au cours de la période de contrôle sont principalement l'inobservation des conditions d'exercer ; la non observation des règles relatives à l'information du consommateur sur les prix ; la non observation des règles de facturation ; le non-respect de la règlementation relative à la sécurité du consommateur ; l'importation sans titres ou sans déclaration en douane ; la contrefaçon ; la non communication de documents; les pratiques de prix illicites.

En collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), les contrôles ont permis aux équipes de la BMCRF et de la DGRCP de saisir 840 cartons de carottes et 40 tonnes de pommes de terre pour importation frauduleuse ; 49, 445 tonnes de farine de maïs et 7,6 tonnes de sorgho et de mil pour exportation frauduleuse ; 8 cartons d'ustensiles de cuisine pour vente sauvage ; 1231 cartons de savons contrefaits. Par ailleurs 14 280 litres de carburant frauduleux ; 115 cartouches de cigarettes non conformes à la règlementation relative au conditionnement et à l'étiquetage ; 3,108 tonnes de chocolat conditionné en boîtes de 0,5 kg et 1 kg périmées; 463,08 kg de produits divers périmés ont aussi été saisis.

Aussi, pendant cette période de contrôle, une unité de production d'eau préemballée a été mise sous scellée pour inobservation des conditions d'exercer et sept stations-services mises sous scellées pour pratique de prix illicites.

La somme 54 964 500 francs CFA a été recouvrée au profit du budget de l'Etat au titre des amendes et confiscations.

Les consommateurs sont invités à toujours dénoncer tout cas de pratiques illicites aux numéros verts suivants : 80 00 11 84/85 et 80 00 11 86.