Cameroun: Le choix de One All Sports comme équipementier des Lions indomptables créé la polémique

La Fédération camerounaise de football a dévoilé vendredi 12 août le nom du nouvel équipementier de la fédération camerounaise de football. Le choix de l'équipementier américain One All Sports, très présent dans le sport automobile et inconnu des milieux du football, est source de polémique au Cameroun.

La Fédération camerounaise de football et One All Sports vont signer une convention de trois ans pour la fourniture des équipements sportifs aux sélections nationales. Si les closes financières n'ont pas été dévoilées, la Fecafoot a annoncé qu'il s'agit du contrat le plus lucratif jamais réalisé avec un équipementier. One All Sports, qui remplace Le Coq sportif, fournira également un bus pour les Lions Indomptables et rendra disponibles à des prix raisonnables les équipements destinés aux fins des équipes nationales.

Mais le choix de cet équipementier inconnu qui n'a jamais investi dans le football a suscité de vives polémiques au Cameroun : si certains parlent d'une opération mafieuse, d'autres saluent l'initiative de Samuel Eto'o. Une autre tranche de la population indique de pas comprendre que le président de la Fécafoot qui a toujours prôné la transparence, soit incapable de dévoiler le montant des engagements, prenant l'exemple de la France, de l'Allemagne et même du Brésil, dont les contrats avec ses équipementiers sont connus.

À noter que Le Coq sportif, dont le contrat devait s'achever en décembre 2023, a assigné la Fécafoot en justice pour rupture abusive de convention, et réclame des dommages-intérêts. L'affaire est loin d'être terminée.