Sénégal: Assomption - L'élévation de Marie au ciel célébrée

Les catholiques ont célébré la fête de l'Assomption le lundi 15 août. Elle signifie l'élévation de la Vierge Marie au ciel, au terme de sa vie terrestre. Marie, la mère de Jésus-Christ, s'est totalement donnée à Dieu à travers la prière et les bonnes actions. Ce qui fait d'elle un modèle parfait pour les fidèles catholiques. Dans plusieurs récits, des évangélistes racontent que Marie, fille de Joachim et d'Anne, était envoyée très jeune au temple où elle s'imprégna de la Bible et apprit des prophéties qui annonçaient qu'un sauveur allait naître d'une vierge pour sauver l'homme du péché. Elle ignorait que cette vierge n'était autre qu'elle et faisait vœu de chasteté en offrant totalement sa vie à Dieu.

Pour les fidèles chrétiens, en particulier catholiques, Marie était et demeure une servante parfaite du Seigneur. La fête de l'Assomption offre alors aux disciples de Jésus, l'occasion de manifester une dévotion à sa mère. Elle inspire, chez les catholiques, ce qu'ils appellent " la reprise du magnificat ". Ce cantique, comme l'explique l'évangéliste, Saint-Luc, témoigne un amour infini de Marie à Dieu. Dispensatrice de la paix, Marie est encore, comme hier, magnifiée pour sa bonté et son amour dans les églises et sanctuaires, en particulier catholiques.

Cette disponibilité de la Vierge Marie, durant sa vie sur terre, fait que son culte demeure toujours une tradition populaire, avant d'être fixé par l'Église. Même si beaucoup d'historiens estiment que les origines de l'Assomption ne reposent sur aucun texte reconnu des premiers temps de l'Église catholique puisque cette fête n'a été proclamée par l'Église qu'il y a moins d'un siècle. En effet, la fête du 15 août a été érigée en dogme en 1950 par le pape Pie XII.

Il faut noter que plusieurs étapes ont, cependant, jalonné l'intégration de l'Assomption au dogme catholique. Depuis lors, elle est célébrée le 15 août de chaque année. Elle donne l'occasion aux prêtres de rappeler aux fidèles les gestes de solidarité que prônait Marie en vers les pauvres. La mère du Christ qui sera fêtée, le lundi 15 comme chaque année, à travers le monde, a toujours œuvré pour une société juste et équitable.