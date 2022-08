Afrique de l'Est: Inondations au Soudan - Au moins 52 morts et plus de 136.000 personnes déplacées - OCHA

Des inondations causées par des pluies torrentielles au Soudan ont tué au moins 52 personnes et ont déplacé près de 136.000 personnes dans le pays, a annoncé lundi une agence des Nations Unies.

" Selon un décompte effectué le 13 août par le Conseil national de la défense civile, un total de 52 personnes ont été tuées et 25 autres blessées en raison de pluies torrentielles et d'inondations " depuis le début de la saison des pluies, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Avec ces fortes pluies qui ont endommagé ou détruit des milliers d'habitations depuis le début de la saison des pluies en mai, le nombre de personnes affectées par ces intempéries est estimé à environ 136.000 personnes.

Les États les plus touchés sont le Darfour central (38.390 personnes), le Darfour Sud (28 .730), le Nil (15.720), le Darfour Ouest (15.500), le Nil Blanc (13.920). Parmi les autres provinces affectées, figurent le Kordofan Ouest (5.860), le Kordofan Sud (5.770), le Kordofan Nord (4.410), le Darfour Est (3.650) ou le Sennar (3.160).

Plus de 460.000 personnes pourraient être affectées par les inondations

Les populations ont perdu plus de 330 têtes de bétail

Des bâtiments publics, des commerces et des terres agricoles ont également été touchés. Environ 8.900 maisons et endommagé 20.600 autres dans 12 États. En outre, les inondations auraient touché 238 établissements de santé, 1.560 sources d'eau et plus de 1.500 latrines ont été endommagées ou emportées.

Par rapport à la même période de 2021, le nombre de personnes et de localités touchées cette année a doublé. En 2022, plus de 460.000 personnes pourraient être affectées par les inondations, selon le plan d'intervention d'urgence (ERP) du Soudan pour 2022.

Selon l'OCHA, environ 314.500 personnes ont été affectées à travers le Soudan en 2021. Dans le même temps, en moyenne 388.600 personnes ont été affectées chaque année, entre 2017 et 2021, précise l'agence onusienne dans son dernier rapport humanitaire.

Le Soudan est habituellement touché par de fortes pluies entre mai et octobre et fait souvent face à de graves inondations à cette période de l'année. La saison des pluies au Soudan commence généralement en juin et dure jusqu'en septembre, le pic des pluies étant observé entre août et septembre.