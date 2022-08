Cote d'Ivoire: CNO Côte d'Ivoire - Le cyclisme au cœur du projet national olympique

Le comité directeur du Comité national olympique, conduit par son président, Georges Joseph N'Goan, a reçu Minata Soro jeudi après-midi au siège de l'institution, aux Deux Plateaux Vallons.

La cycliste qui rentre de plusieurs expéditions à l'étranger, avec plusieurs lauriers glanés au nom de la patrie, a été vivement félicitée et encouragée à hisser les couleurs nationales encore plus loin. " Cette cérémonie entre dans le cadre de la nouvelle vision du Comité national olympique. En effet, nous avons décidé de placer l'athlète au cœur de nos actions. Il n'y a pas de sport sans athlète. Ce sont eux qui produisent le spectacle et qui nous font vibrer. Le minimum que nous puissions faire pour eux, c'est de leur réserver un accueil chaleureux, leur traduire notre affection et notre reconnaissance ", a réitéré Me N'Goan.

Il a eu les mots pour magnifier Minata Soro, en présence de ses encadreurs et du président de la Fédération ivoirienne de cyclisme (Fic) qui n'est autre que le premier vice-président du Cno, Dr Alla Kouamé.

Georges N'Goan qui mise sur la jeune athlète et le cyclisme pour représenter dignement le pays lors des prochains rendez-vous internationaux de la jeunesse, a pris l'engagement d'aider la cycliste formée à Marcory vélo club (Mavec) à atteindre ses objectifs. " Nous allons l'aider à acquérir un vélo décent pour lui permettre de rivaliser d'égal à égal avec les autres coureuses ", a rassuré Me N'Goan.

Reçue donc le jeudi 11 août 2022, au siège du Cno pour présenter sa médaille de Bronze obtenue aux 8e Championnats d'Afrique sur piste à Abuja au Nigeria (14-17 juillet), la sociétaire de l'Océan de Port-Bouët a été chaleureusement honorée par le successeur du Général Lassana Palenfo.

" Pour nous, c'est un grand honneur de recevoir les athlètes. Nous avons institué un cérémonial qui consiste à recevoir les athlètes les plus méritants. Cela entre dans le cadre de la valorisation de nos athlètes parce qu'après avoir remporté des médailles, il est tout à fait normal que le Comité National Olympique leur réserve un accueil chaleureux et surtout leur donne confiance pour qu'ils puissent encore demain porter très haut le drapeau ivoirien ", explique le patron de l'olympisme ivoirien.

Fier de son athlète, le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Dr Allah Kouamé a rappelé les conditions, parfois difficiles dans lesquelles l'athlète a évolué. " Mais, elle a serré les dents pour obtenir cette médaille de Bronze. Nous en sommes fiers et l'acceptons ", s'est-il réjoui.

Il a traduit toute sa gratitude au Cno Côte d'Ivoire et au ministère des Sports qui ne lésinent pas sur les moyens pour soutenir Minata Soro. De quoi donner des ailes à la cycliste. " Mon rêve, c'est d'être championne d'Afrique et pourquoi pas du monde ", a déclaré Minata Soro, qui a fait des Jeux de Paris 2024 sa priorité. " C'est mon défi personnel ", a lancé la championne de Côte d'Ivoire qui bénéficie d'une bourse sport et étude de l'État de Côte d'Ivoire pour mieux préparer les échéances qui l'attendent.