Rwanda: Après Blinken/Kagame - Le choix de la paix s'impose !

Autrefois chouchou des Etats-Unis, le Rwandais Kagame est préoccupé par la visite de Blinken. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a insisté jeudi auprès du président rwandais pour qu'il mette fin à son soutien aux rebelles de la République démocratique du Congo voisine et qu'il cesse la répression des critiques de son régime de longue date, mettant en garde contre l'opposition croissante des Etats-Unis à un dirigeant qui figurait autrefois parmi les partenaires préférés des Américains en Afrique.

La visite de M. Blinken à Kigali, la capitale rwandaise, dernière destination d'un voyage visant à promouvoir les partenariats américano-africains alors que la Chine et la Russie font des percées sur le continent, marque l'engagement au plus haut niveau de l'administration Biden avec le président Paul Kagame à ce jour.

Cette escale est un signe de l'inquiétude des États-Unis face à la résurgence du conflit de longue date dans la région orientale du Congo, où les responsables américains et de l'ONU affirment que l'armée rwandaise soutient les rebelles du M23, accusés d'attaquer des civils.

S'adressant aux journalistes après s'être entretenu avec M. Kagame dans son complexe présidentiel luxuriant, M. Blinken a déclaré qu'il avait évoqué avec le dirigeant rwandais des préoccupations similaires à celles qu'il avait exprimées avec le président congolais Félix Tshisekedi lors d'une visite cette semaine dans la capitale congolaise, Kinshasa.

Depuis 2021, la violence a repris de plus belle dans le long conflit de l'est du Congo, le M23 ayant regagné des forces et, parfois, affronté les forces congolaises soutenues par l'ONU. En 2012, le président Barack Obama a appelé Kagame pour l'exhorter à cesser de soutenir les groupes armés à la frontière congolaise. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que les activités du groupe, qui fait partie d'une vingtaine de factions armées dans cette région reculée, ont diminué après les accords de paix de 2013, mais qu'il n'a jamais été totalement désarmé.

Or, selon un récent rapport d'un groupe d'experts de l'ONU, le M23 est à nouveau soutenu par l'armée rwandaise.

" Tout soutien ou coopération avec un groupe armé dans l'est de la RDC met en danger les communautés locales et la stabilité régionale, et chaque pays de la région doit respecter l'intégrité territoriale des autres ", a déclaré M. Blinken. " Nous avons vu où peut mener le non-respect de ces principes ", a-t-il ajouté, faisant référence aux quelque 5 millions de victimes en deux décennies de conflit intermittent.

Les discussions semblent avoir abouti à une impasse sur les principaux points de désaccord entre deux pays par ailleurs désireux d'établir un partenariat. Vincent Biruta, le ministre rwandais des affaires étrangères et de la coopération internationale, a répondu aux remarques de M. Blinken en insistant sur le fait que les actions de son gouvernement contre les dissidents ou les opposants étaient justifiées, et a souligné que le soutien congolais à un autre groupe rebelle au Congo était le principal moteur du conflit dans la région.

" Le Rwanda n'est pas la cause de l'instabilité de longue date dans l'est de la RDC ", a déclaré M. Biruta.

Après les entretiens de Blinken, les responsables américains, qui ont parlé aux journalistes sous couvert d'anonymat pour décrire les discussions, ont souligné le fait que Tshisekedi et Kagame avaient accepté de communiquer directement plutôt que par des intermédiaires comme un pas en avant. Ils ont exprimé l'espoir que, malgré les démentis du Rwanda concernant son soutien au M23, une initiative de paix régionale progresserait.

Blinken et les dirigeants rwandais ont également discuté de la présence de soldats rwandais dans l'est de la RDC, ont indiqué les responsables.

Kagame, qui dirige le Rwanda depuis 2000, a longtemps été considéré comme un dirigeant africain modèle pour ses mesures visant à moderniser le Rwanda, à améliorer son économie et à apporter la stabilité après le génocide de 1994. Ces dernières années, il a fait l'objet de critiques croissantes concernant le traitement qu'il réservait aux dissidents, aux journalistes et à d'autres critiques, notamment en les prenant pour cible, au-delà des frontières du Rwanda, lors d'attaques violentes en Afrique du Sud et dans d'autres pays.

Les actions de Kagame font l'objet d'une attention accrue de la part du Congrès. Dans une lettre adressée à M. Blinken le mois dernier, le sénateur Robert Menendez (D-N.J.), président de la commission des affaires étrangères du Sénat, a annoncé qu'il suspendrait l'aide à la sécurité au Rwanda à moins que le gouvernement n'améliore son bilan en ce qui concerne le Congo et le traitement des opposants.

Washington s'inquiète particulièrement de l'emprisonnement de Paul Rusesabagina, un résident américain et un critique très en vue de Kagame dont le rôle dans l'hébergement de plus d'un millier de civils pendant le génocide a été dépeint dans le film " Hotel Rwanda ".

Rusesabagina, citoyen belge, a été condamné l'année dernière par un tribunal rwandais à 25 ans de prison pour avoir formé un groupe terroriste. Critique très médiatisé de Kagame, il a été amené au Rwanda en 2020 lors d'une visite à Dubaï. Ses avocats ont déclaré qu'on lui avait dit qu'il se rendrait au Burundi, mais qu'il avait plutôt été transporté par avion au Rwanda.

Le département d'État a déterminé cette année que Rusesabagina était " détenu à tort ".

Blinken a fait référence à l' "interdiction Khashoggi ", une loi adoptée après le meurtre en 2018 du chroniqueur collaborateur du Washington Post Jamal Khashoggi par des agents du gouvernement saoudien. Cette loi permet au gouvernement américain d'imposer des interdictions de voyage aux personnes soupçonnées d'être impliquées dans le ciblage transnational de dissidents.

" La criminalisation de la participation de certains individus à la vie politique, le harcèlement de ceux qui expriment leur opposition au gouvernement actuel, compromettent, selon nous, la paix, la stabilité et le succès futurs - un succès qui a déjà été extraordinaire dans le cas du Rwanda au cours des plus de 20 dernières années, mais qui n'atteindra pas son plein potentiel " si la répression se poursuit, a déclaré M. Blinken.

Répétant les déclarations antérieures du gouvernement indiquant qu'il n'était guère disposé à réexaminer le cas de Rusesabagina, M. Biruta a déclaré que le procès avait été légal. " Nous demandons à nos partenaires de respecter la souveraineté du Rwanda, ses lois et ses institutions ", a-t-il déclaré.

La fille de Rusesabagina, Anaise Kanimba, a déclaré que sa famille appréciait que Blinken ait soulevé le cas de Rusesabagina. Elle a prévenu que son père, âgé de 68 ans, ne recevait pas les soins médicaux nécessaires.

" Nous sommes convaincus que si la relation entre les Etats-Unis et le Rwanda est suffisamment solide pour mériter une coopération financière et de confiance, elle l'est aussi pour faire pression en faveur de la libération de notre père pour des raisons humanitaires ", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch, a déclaré que la visite était une " occasion manquée " d'exercer une pression plus forte sur le Rwanda en matière de violations des droits.

" Il est clair que le fait de ne pas s'attaquer au bilan catastrophique du Rwanda en matière de droits de l'homme au cours des deux dernières décennies a encouragé ses fonctionnaires à continuer à commettre des abus, même au-delà de ses frontières ", a-t-il déclaré.