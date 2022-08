Soudan: Des pluies modérées ou fortes sont attendues dans la plupart des Etats.

Khartoum — L'Autorité Météorologique du Soudan a indiqué que les Etats de Kassala, de Gadarif , de Gazera , de Sinnar, de Nil Blanc, de Nil Bleu, de Grand Kordofan, de Sud et de l'ouest Darfour pourraient être affectés par des pluies modérées ou fortes accompagnées de l'activité du vent de surface et d'orages qui pourraient causer des ruissellements à travers les vallées et les zones basses.

L'Autorité a averti aujourd'hui dans son bulletin quotidien que les usagers de la route devraient conduire avec prudence et que les résidents des zones exposées et des zones basses devraient prendre les mesures nécessaires, ajoutant que les citoyens devraient prendre en compte et organiser leurs activités extérieures.