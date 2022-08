Guinée: La Dissolution du FNDC produira t-elle de l'anarchie ?

Oumar Sylla " Foniké Menguè ", Ibrahima Diallo du FNDC et Saïkou Yaya Barry de l'UFR

Tout porte à croire que la Guinée risque de vivre de grands moments d'instabilité et d'anarchie dans les prochains jours. Pour cause, la dissolution du FNDC, ce mouvement qui s'est illustré dans la lutte contre le 3ème mandat pour le président Alpha Condé et la préservation des acquis démocratiques. Le FNDC a aussi pris les devants dans l'organisation de manifestations de rues pour exiger à la junte au pouvoir d'œuvrer pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel.

Après la dissolution de ce mouvement politique et citoyen par le ministère en charge de l'administration du territoire, ces responsables avaient le choix entre se soumettre à cette décision ou résister en s'inscrivant dans la défiance et établir le rapport de force. Apparemment, l'équipe de Foniké Menguè a privilégié la deuxième option en organisant le dimanche 14 août 2022 une manifestation de protestation à Bruxelles (en Belgique) et en projetant une autre manifestation le mercredi 17 août sur l'ensemble du territoire national.

Déjà, cet appel a manifester a bénéficié du soutien de l'essentiel des leaders politiques, dont le Président du Parti UFDG, Elhadj Cellou Dalein Diallo, celui de l'UFR, Sidya Touré et celui de l'UDG , Elhadj Mamadou Sylla qui ont invité leurs militants à se mobiliser fortement pour répondre à ce mot d'ordre.

Dans les médias et au sein de l'opinion, des voix suggèrent aux autorités de la transition d'entamer des démarches au près des leaders du FNDC pour obtenir l'annulation de ce rendez-vous afin de faire l'économie des violences qui sanctionnent généralement les manifestations en Guinée.

Mais la question qui demeure sur toutes les lèvres est de savoir comment le gouvernement peut-il dialoguer avec une entité qu'il a déjà dissoute ?

Toujours est-il que ce bras de fer CNRD - FNDC n'augure pas de meilleurs lendemains.