Cameroun: Rentrée politique - Maurice Kamto annoncé à la place des fêtes de Bafoussam le samedi 20 Août prochain

Les membres du bureau régional du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc), sous la conduite de Me André Marie Tassa(le secrétaire de la Fédération régionale), ont sillonné tous les départements avec pour mission officielle, la passation de service entre les membres des bureaux sortants et entrants des Fédération départementale de cette formation politique.

Une déclaration de réunion a été faite

La mission officieuse, mais capitale, qui anime Me André Marie Tassa, Dr Siméon Kuissu, Me Adèle Kenmogne Fonguieng, Mafo Colette Meudjeu, Roger Dafem, Dieudonné Tatoum et autres, consiste en la mobilisation des militants et sympathisants du Mrc afin que le samedi 20 aout 2022, ils assistent, massivement, à la cérémonie d'installation officielle des membres du bureau de la Fédération départementale de ce parti à l'Ouest.

Me André Marie Tassa estime qu'il est question de réussir " cette rentrée politique ". Car, il est primordiale de démontrer aux yeux du monde entier que " le Mrc n'est point atteint pas les fissures de la dissidence annoncée à l'Ouest ". Il invite donc tous les secrétaires des sept Fédérations départementales et des 33 communales élus récemment à se constituer en relais pour cette mobilisation. Les militants du département du Noun, où les élections ne se sont tenues que dans les fédérations communales de Foumban et de Foumbot courant le mois de juillet dernier, sont également attendus à Bafoussam.

" Il s'agit d'un meeting et non du manifestation. Nous devons faire montre de discipline et de respect. Les dispositions ont grand été prises pour sa tenue conformément à la loi 55/90 du 19 décembre 1990. Elle promeut la liberté de réunion, sans aucune restriction. Nous avons déjà sollicité du Maire de la ville la place des fêtes de Bafoussam. Pour autres commodités, une déclaration a été faite à l'endroit de l'autorité administrative territorialement compétente. En l'espèce, c'est le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam Ier ", explique-t-il. Rassurés, les différents secrétaires des Fédérations départementales rencontrés ont pris l'engagement de tenir au pari du grand rassemblement et du respect des exigences et de l'éthique du Mrc pendant ce meeting d'installation.

Sorti de l'ombre lors de récentes opérations

D'ailleurs, c'est sans heurts qu'au niveau de la Fédération de la Mifi à Bafoussam, le vendredi 12 août 2022, Verdier Fokou, a passé le témoin à Alain Foka Méppé.

Au niveau de Baham, Jean Clovis Téguia a repris les commandes en qualité de secrétaire de la Fédération des Hauts-plateaux. Takam Eric, Guiakam et autres membres de ce bureau se sont déplacés à cet effet.

Alain Désiré Fokam, plus connu comme directeur de campagne lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, est sorti de l'ombre lors de récentes opérations de renouvellement des organes de base du parti de Maurice Kamto à l'Ouest. Il a été porté à la tête des troupes du Mrc dans le département du Koung-Khi.

La passation de service entre lui et Christophe Fotso, son prédécesseur s'est déroulée en toute cordialité. Emile Heude(Haut-Nkam), Nono Jimegni Raissa(Ndé), Jean Theodore Jiatsa(Bamboutos), StephaneTessa Serge (Menoua) ont, quant à eux, pris fonction le weekend du samedi 13 au dimanche 14 aout 2022.

Comme les autres cadres du Mrc, ils doivent travailler pour redynamiser les troupes du parti et parfaire le travail de formation des militants du parti de la Renaissance en étant sur " le sillon de l'intégrité " pour avancer " la marche du changement dans la paix pour une alternance pacifique et démocratique au Cameroun. " .

Nono Jimegni Raissa plus connue sous le pseudonyme de Rosange Jimegni et seule femme secrétaire de fédération départementale, se dit sereine et annonce que le premier chantier de son mandat est celui de la mobilisation. Et on ne perd rien à attendre le 20 août 2022 pour voir si elle pourra tenir ce challenge...