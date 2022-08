Soudan: Le Commandant Général des Forces Armées affirme le soutien de l'armée aux choix du peuple

Shendi — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé que les forces armées resteront loyales au peuple Soudanais et s'aligneront avec leurs choix nationaux dans tous les cas.

S'adressant à la célébration de la 68e Journée nationale des Forces Armées à Shendi, Al-Burhan a félicité le peuple Soudanais, les leaders des Forces Armées Soudanaises, les forces régulières de la police Soudanaise, le Service National de Renseignements et les Forces de Soutien Rapide pour la Journée Nationale de l'Armée.

Il a souligné que les forces armées continuent de suivre la voie de leurs leaders et leurs prédécesseurs, et que la Journée Nationale est une tradition transmise par les générations dans les forces armées, et que cette occasion vient soutenir le peuple et l'armée qui se tiennent ensemble et mettent l'intérêt national à la tête.

Le Général Al-Burhan a rappelé aux forces politiques le sort de la situation dans le pays, avertissant qu'elles ne peuvent tolérer la fragmentation et la division, appelant les forces politiques à assumer leur responsabilité nationale en avançant dans l'accord national et en s'asseyant pour le dialogue.

"Le temps nous échappe, et nous ne cessons de répéter que nous sommes à la même distance de tout le monde, et nous espérons que les initiatives se termineront par une formule consensuelle." Nous allons compléter la période de transition et conclure des élections libres et équitables.", a-t-il dit.

Pour sa part, le Lieutenant-Général Issam Karrar, Commandant des Forces Terrestres, chef du Haut Comité, a remercié les gouverneurs des États du Nahral Nil et du Nord, les populations de la ville Shendi et le Chef des Jaalyeen pour leur générosité et leur coopération durant la célébration de la Journée Nationale des Forces Armées.

Karar a dit que l'occasion identifie la force et l'élévation des Forces Armées Soudanaises, notant que l'histoire héroïque a façonné les caractéristiques de la grande armée Soudanaise et tire sa légitimité de son peuple.

Karrar, Chef du Haut Comité, a remercié le Commandant General et le chef d'état-major pour leur soutien et leur suivi aux activités des Forces Armées.

Il convient de noter que la Journée nationale des Forces Armées a vu un spectacle militaire et aérien des Forces Armées les forces armées du peuple et des équipes spécialisées en présence des leaders des Forces Armées Soudanaises, du Commandant des Forces de Soutien Rapide Lieutenant-General Mohamed Hamdan Daglo, les leaders des Renseignements Généraux et de la Police, et les leaders des Mouvements de Lutte Armée.