Soudan: Shendi voit la 68ème Fête Nationale des Forces Armées Soudanaises

Shendi — Le Commandant des Forces Terrestres et Chef du Haut comité de la Journée Nationale, lieutenant-Général Issam Karrar, a affirmé la disposition des Forces Armées à célébrer la Journée Nationale dans tous les Etats du Soudan.

Le Lieutenant-Général a félicité le peuple Soudanais à l'occasion de la 68ème Journée Nationale de ses Forces Armées, appelant à la paix, la sécurité et la stabilité dans toutes les régions du pays, et à avoir pitié les âmes des martyrs des Forces Armées et du pays.

Il a dit dans une déclaration à la (SUNA) que la Journée Nationale comprend de nombreux programmes culturels et sportifs, des queues de marche, et d'autres programmes de santé dans un certain nombre d'États.

Il convient de noter que la célébration de la Journée Nationale est supervisée par le Président du Conseil Souverain et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel Fattah Al-Burhan, le Vice-Président du Conseil Souverain, Commandant des Forces de Soutien Rapide Lieutenant-Général Mohamed Hamdan Daglo et les leaders des Forces Régulières.