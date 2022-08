Afrique: Revue de la presse de l'Afrique francophone du 16 aout 2022

Côte d’Ivoire: Affaire 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako-Un conseiller de Ouattara prend position

« J’encourage toutes les médiations politiques et diplomatiques actuellement en cours pour trouver une issue heureuse à cette inutile crise entre la Côte d’Ivoire et le Mali » Réaction de Joel N’guessan, cadre du Rhdp. Qui s’exprimait dans les colonnes de www.fratmat.info. Suite à l’inculpation des 49 soldats arrêtés au Mali. Pour lui, « vivent sur le sol ivoirien, plus de 2 millions 500 mille de nos frères originaires du Mali. Ils se sont établis en Côte d’Ivoire et prospèrent économiquement, financièrement, socialement, culturellement et religieusement sans que surviennent des tensions entre nos deux peuples. »

Togo: Diplomatie- Un deuxième round dans l’affaire des 49 soldats ivoiriens annoncé

Alors que le premier round de négociation a tourné court entre Maliens et Ivoiriens. Un second round de pourparlers est en vue cette fois ci avec l’implication de plusieurs acteurs pour la libération des 49 militaires ivoiriens arrêtés à l’aéroport Président Modibo Kéita de Sénou. Afin de trouver une issue favorable, Maliens et Ivoiriens projettent de se revoir pour une seconde session de négociations après que la première a tourné court. Pour l’ouverture de ce second round à Lomé, plusieurs nouveaux acteurs rentrent en jeux pour épauler Faure, le médiateur désigné par les deux parties. Selon nos confrères de Jeune Afrique, Alassane Ouattara table sur les Présidents en exercice de l’Union africaine, Macky Sall et Umaro.

Sénégal : Diplomatie- Macky attendu à Bamako?

Macky Sall, qui était attendu le lundi matin à Bamako, y sera accueilli par Assimi Goïta. Les deux hommes devraient ensuite s’entretenir au cours d’un échange à huis clos au palais présidentiel, avant un déjeuner officiel. Le président en exercice de l’Union africaine et le président de la transition malienne avaient par ailleurs prévu de tenir une conférence de presse commune à l’issue de leur rencontre. (Source : Jeune Afrique)

Niger: Lutte antiterroriste- Barkhane rebasée au Niger

Les derniers soldats français présents au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane ont quitté le pays et sont désormais rebasés au Niger, a affirmé l’État-Major des Armées françaises le lundi 15 août 2022.La dernière base militaire française, située dans la ville de Gao, dans le nord du pays, a été évacuée et remise aux autorités maliennes ; marquant le retrait effectif de la France au Mali, annonce le journal Lepoint.

Burkina : Décrispation- Un mouvement demande l’acceptation du ‘pardon’ de Blaise Compaoré

Le lundi 15 août 2022, les membres du Mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis (MADPOED) ont demandé à la population d’accepter le pardon de Blaise Compaoré. La coordinatrice du MADPOED, Adja Zarata Zoungrana, a fait savoir que « nous sommes sensibles et très poreux à son pardon ». (Source : Burkina 24)

Guinée : Fourniture d’électricité- Kolaboui dans le noir

La commune rurale de Kolaboui, située à cheval entre les préfectures de Boffa et Boké, villes minières par excellence replonge dans le noir. Depuis plusieurs semaines, les habitants de cette sous-préfecture sont privés de courant électrique. Selon africaguinée.com, le lundi 15 août 2022, des centaines de femmes de cette collectivité considérée comme un giratoire minier ont exprimé leur ras-le-bol face à cette crise qui perdure. Elles ont érigé des barricades sur les chemins de fer pour empêcher les trains transportant les minerais de bauxite de passer.

Rdc :Sud Kivu- Un contingent burundais se déploie

Un contingent de l’armée burundaise est entré officiellement sur le sol congolais, le lundi 15 août. Selon les Forces armées de la République démocratique du Congo, ces soldats vont se déployer dans la zone opérationnelle Sokola 2 Sud, pour traquer les groupes armés congolais et étrangers présents. L’armée congolaise précise que c’est dans le cadre de la mutualisation des forces, décidée par les chefs d’États de la Communauté de l’Afrique de l’Est. (Source : Rfi)

Tchad : Gestion de la Transition-L’Ua suit l’évolution de la situation

L'Union africaine, en général, et le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation, en particulier, suivent avec une attention particulière les efforts actuels des dirigeants tchadiens qui tentent de rassembler l'opposition, tant politique que celle des nombreux groupes armés, à la faveur d'un dialogue national dont l'objectif est de parvenir à une réconciliation effective. Celui-ci est programmé samedi prochain et, déjà, le président en exercice de l'Ua, le chef d'État sénégalais Macky Sall, se trouve à pied d'œuvre dans la capitale tchadienne depuis deux jours.

(Source : l’Expression dz.com)