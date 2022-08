Gabon: Lancement à Ayeme Plaine des travaux de construction de la Centrale Photovoltaïque de l'entreprise SOLEN d'une capacité de 120 MW

Libreville — Ce vendredi, s'est tenue à Ayeme Plaine la cérémonie de lancement des travaux de construction de la centrale photovoltaïque de l'entreprise SOLEN sensée produire 120 MW d'électricité en deux phases de 60 MW + 15 MWhr, dont la première débutera immédiatement. La dite cérémonie s'est tenue en présence des Hauts Représentants de l'Etat et des Responsables de l'entreprise SOLEN au Gabon.

SOLEN SA Gabon, est une filiale de SOLEN Renewables Dubaï, qui investira dans le développement, la construction et l'exploitation d'une centrale électrique à base de modules photovoltaïques solaires pour 30 MW, ainsi que dans un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 8 MWhr pour la première étape de la phase 1.

La centrale devrait être opérationnelle d'ici fin juillet 2023 et l'énergie produite pendant cette première phase remplacera environ 100 000 tonnes de CO2 par an. Le projet s'inscrit dans la volonté de l'entreprise SOLEN d'accompagner la stratégie nationale qui est de s'axer sur une énergie plus verte en faisant des énergies renouvelables un contributeur majeur au panier énergétique du Gabon. Cette centrale permettra de satisfaire l'accroissement des besoins énergétiques de la ville de Libreville et de sa périphérie.

La deuxième étape de cette même phase verra le développement de 30 MW supplémentaires ainsi que 7 MWhr de BESS pour arriver à complétion des 60 MW + 15 MWhr prévus.

Située près de Ntoum, précisement à Ayeme Plaine, la centrale solaire photovoltaïque utilisera la technologie des trackers solaires, ce qui augmentera l'efficacité des panneaux solaires en les faisant suivre la trajectoire du soleil. La totalité de l'électricité produite par cette centrale sera vendue à la Société d'énergie et d'eau du Gabon(SEEG) par le biais d'un contrat d'achat d'électricité à long terme qui a été signé en mars 2022.

SOLEN exploitera et entretiendra, en outre, cette usine pendant 25 ans après l'exploitation commerciale de l'usine.

Rappelons que SOLEN est une société spécialisée dans la construction de Centrales Solaires en Afrique. Elle est basée à Dubai avec des filières en Afrique, notamment au Gabon.

L'entreprise a la charge de la conception, du financement, de la construction, la détention, l'exploitation et la maintenance d'une unité et de moyens de production d'énergie solaire photovoltaïque d'une capacité maximale installée de 120 MWac et qui sera construite en deux (2) phases successives de 60 MWac chacune.

Le site du projet est situé à environ 16 kilomètres au sud-ouest de la ville de Ntoum et s'étend sur 251Ha de terrain.