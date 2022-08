Cote d'Ivoire: Tournoi de l'indépendance à Cocody - Comment le parrain Eric Taba a communié avec les jeunes

La 13ème édition du tournoi de l'indépendance à Cocody a été parrainée, le dimanche 14 août 2022, par Eric Taba, directeur du protocole du Président de la République, par ailleurs fils de Cocody.

Six (6) équipes étaient en lice lors de la 13ème édition du tournoi de l'indépendance doté du trophée Eric Taba, qui s'est déroulé au sein de l'EPP Cocody-Est, le dimanche 14 août 2022. Au terme d'une quinzaine de matchs, Friendship Maracan Club, une équipe venue de la commune de Marcory s'est imposée aux tirs aux buts (3 à 2) face à Excellence Club de Biétry, vainqueur de l'édition 2021. Malgré la fine pluie qui s'est abattue sur Cocody, ce dimanche, les joueurs ont donné du plaisir au parrain de cette 13ème édition. " J'ai répondu à l'appel de mes frères. Je suis un enfant de Cocody, c'est un plaisir pour moi de répondre à cet appel.

Finalement, je me remémore certaines choses et quand je viens, il n'y a pas de protocole, c'est un enfant de Cocody qui est avec ses frères. Je suis en famille et je pense que cela doit se passer aussi de la même façon partout. C'est sain, ça permet d'éviter aux plus jeunes d'aller ailleurs et nous les aînés, nous sommes là pour leur dire le chemin à suivre. C'est le rassemblement, la confraternité, la joie. On a vu de très beaux matchs, mais j'ai eu un peu peur, parce que je ne suis pas trop pour les matchs sur le goudron. Mais je vois qu'ils ont encore la maîtrise, malgré l'âge, pour certains joueurs. En tout cas, je suis très heureux d'avoir participé, non pas en tant que parrain, mais en tant que frère ", a dit Eric Taba.

Le vainqueur du tournoi, FMC de Marcory a été récompensé par le directeur du protocole du chef de l'État ivoirien. L'équipe a reçu le trophée Eric Taba et une somme de 150. 000 FCFA et son adversaire, Excellence Club de Biétry, un jeu de maillots et une somme de 100. 000 FCFA. Les trophées du meilleur buteur et de l'équipe fair-play ont été respectivement attribués à Chérif Zoumana, âgé de 56 ans et les Amis du Val.