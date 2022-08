Congo-Brazzaville: Technologies - 400 jeunes filles entament leur formation aux métiers du numérique

Quatre cent jeunes filles ont débuté, le 12 août, à Brazzaville leur formation aux métiers du numérique sous le label " Elenge Mwasi connekt " , une approche innovante de préparation des filles à l'émancipation, l'autonomisation dans les métiers du digital et à l'exercice du leadership.

La première édition de l'initiative permet de former les jeunes filles dont l'âge varie de 18 à 35 ans vivant à Brazzaville et Kinkala dans les technologies de l'information et de la communication pour la promotion des métiers du numérique. Elle a été lancée par le directeur de cabinet du ministre en charge de la Jeunesse et la représentante résidente adjointe du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). La formation de 30 jours assurée par l'Association le Women code leur permettra d'améliorer le dégré de leurs connaissances sur les thèmes bien précis, notamment le développement du web, graphic design, montage vidéo, marketing digital et l'initiation à l'informatique.

Le projet vise non seulement le renforcement des capacités des jeunes par la promotion de la qualification et la valorisation de leurs compétences, mais aussi le renforcement de l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat des jeunes. " L'absence de connectivité égale des femmes compromet leur capacité à réaliser leur plein potentiel économique à travers l'entrepreneuriat. Il est urgent d'agir pour permettre aux jeunes filles congolaises de développer leur capacité d'employabilité dans ce secteur. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'aujourd'hui le numérique créé des passerelles entre le monde de la formation et le monde professionnel car il est au centre de nouveaux débouchés d'avenir ", a souligné la représentante résidente adjointe du Pnud.

Selon Seynabou Diaw Ba, l'initiative facilitant les filles aux emplois numériques va couvrir tous les départements du Congo. Le directeur de cabinet du ministre en charge de la Jeunesse a invité les jeunes filles sélectionnées suite à l'appel à candidatures lancé en ligne à faire preuve d'assiduité, disponibilité et de détermination pour l'acquisition des connaissances nécessaires.

Ces jeunes filles qui vont être formées auront besoin de passer des stages pour acquérir de l'expérience et monter en compétence. Elles auront besoin de financement et d'accompagnement pour créer des entreprises qui participeront à la richesse nationale " , a indiqué Charles Makaya dit Mackaill.

Cette formation, rappelons-le, a été rendue possible grâce à la signature le 23 juin entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi et les Agences du système des Nations unies du document de projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national : Youth connekt.