Congo-Brazzaville: Religion - Lékety bientôt érigée en sanctuaire marial africain

interview

Première localité par où la mission d'évangélisation est entrée au Congo, Lékety située dans le département de la Cuvette-Ouest est en passe de devenir un sanctuaire marial et un lieu de pèlerinage à l'image de Linzolo dans le département du Pool. Initiateur de ce projet, l'évêque métropolitain du diocèse d'Owando, Victor Abagna Mossa, s'explique dans une interview aux Dépêches de Brazzaville.

Les Dépêches de Brazzaville(L.D.B) : Monseigneur, vous menez, avec vos collègues des diocèses de Ouesso et d'Impfondo, un projet de renaissance spirituelle. En quoi consiste-t-il ?

Mgr Victor Abagna Mossa (VAM) : Ce projet est celui de Lékéty, car c'est par là que la toute première mission d'évangélisation est entrée au Congo. On a voulu faire de la grotte qui est placée là-bas un sanctuaire et un lieu de prière pour Marie. Il y a eu quelques petits signes là-bas pour les chrétiens. C'est pour cette raison que nous travaillons pour que cette localité devienne un lieu de référence de prière pour les chrétiens.

Pendant longtemps, ce n'était pas un sanctuaire, le lieu était oublié et nous voulons l'ouvrir pour que le chrétien qui se trouve à Ouesso, à Impfondo et partout ailleurs sache que là-bas il peut se retirer et prier Marie comme s'il allait à Lourdes. Tout le monde n'a pas cette chance de s'y rendre. Alors, on les invite humblement à venir à Lékéty où ils pourront parler avec la maman de Dieu. On veut faire de cet endroit un lieu de pèlerinage, pas seulement pour l'archidiocèse mais aussi de l'Afrique.

LDB : Aviez-vous des partenaires financiers pour la réalisation de ce projet ?

Mgr VAM : En termes de financement, nous commençons à les solliciter et nous avons foi que nous parlerons aux bienfaiteurs lorsqu'il faudra arranger la grotte pour qu'elle soit plus belle. Personnellement, je me dis que si Dieu veut que ce projet se réalise, il nous fera trouver des bienfaiteurs. Je n'ai pas de crainte pour ça.

Cependant, on a voulu commencer petitement, il y a des gens qui vont même plus vite que nous. Nous nous disions que nous commencions et après nous ferons connître le projet. Mais les choses sont allées plus vites. Les gens sont avertis, les autorités sont venues aussi. Nous souhaitons, par ailleurs, commencer par les autochtones, ceux du coin de Lékéty parce qu'ils connaissent ce lieu et savent que Marie a été aimée là-bas et Marie agit déjà. En passant par eux, je suis sûr que les autres le sauront.

L'église de Lékéty date de 1883. Il y a eu quelques déplacements au gré des événements, mais ça a toujours continué. Elle a parfois manqué des prêtres, mais sinon jusqu'à présent elle subsiste. La première construction était tombée en ruine, nous l'avions refaite, mais là nous revenons presque au premier endroit avec une petite source à côté.

LDB : Peut-on dire que ce projet a le caractère d'une mission d'évangélisation et réévangélisation du peuple de Dieu ?

Mgr VAM : A travers ce projet, c'est à la fois une mission d'évangélisation et de réévangélisation. C'est vrai qu'il y a eu, par exemple, de nouveaux mouvements religieux (catholique, protestant, orthodoxe et autres) mais est-ce qu'on voit le Congolais vivre dans l'amour ?

Alors, dans ce sens, nous avons besoin d'amour. Marie peut nous apprendre à aimer réellement l'autre tel qu'il est. Nous avons donc besoin de réévangéliser. Je parle souvent à mes chrétiens d'Owando de vol. Mais nous avons besoin de reprendre le 7e commandement de Dieu qui dit : " Tu ne voleras pas ". Or, aujourd'hui, on peut dire que ce commandement ne fait plus rien. Alors, il faut ramener le Congolais à être chrétien et à s'aimer.

LDB : Quel message lancez-vous aux chrétiens de votre archidiocèse ?

Mgr VAM : Les chrétiens dans l'archidiocèse sont avertis que nous allons ériger Lékéty en sanctuaire marial africain. N'hésitons pas à le dire à nos frères centrafricains, gabonais, tchadiens, camerounais... qu'ils peuvent venir à Lékéty et prier. Il y en a qui viendront certainement avec nous prier ce 15 août pour le Congo. En effet, le tout premier président Fulbert Youlou avait bien dédié le Congo à Marie. Et nous prierons pour que le Congo redevienne précieux pour Marie et que nous-mêmes revenons à son écoute.

LDB : A quand le lancement effectif de ce projet ?

Mgr VAM : Nous avons été en réunion pastorale à Boundji, et là nous avions parlé du projet. Et nous nous sommes dit que nous allons donc le lancer ce 15 août, date à laquelle le premier président, l'abbé Fulbert Youlou, avait dédié le Congo à Marie.