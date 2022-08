Afrique de l'Ouest: Manifestation du 17 août 2022 en Guinée - Une importante déclaration du FNDC Labé

communiqué de presse

Dans le souci d'innover et de donner une autre dimension à la lutte citoyenne, la Coordination Régionale du FNDC/Labé informe les citoyens et militants pro démocratie de la région administrative qu'en lieu et place d'une manifestation pacifique et citoyenne préalablement annoncée, c'est une série d'actions que l'antenne régionale FNDC/Labé compte déployer pour dénoncer l'arrogance du CNRD et de son gouvernement à ouvrir un cadre de dialogue sincère et inclusif ainsi que l'ouverture d'enquêtes pour retrouver les auteurs et co auteurs des différents assassinats depuis leur putsch.

Ce 𝐦𝐚𝐫𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐨u𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐝𝐞 𝟏𝟗 𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 𝟎𝟎 à 𝟏𝟗 𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 𝟏𝟓, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐊𝐥𝐚𝐱𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐯e𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐬, 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐬, 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐟𝐟𝐥𝐞𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬 ... 𝐪𝐮𝐢 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧e𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐫e𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐛e.

𝐋𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟏𝟕 𝐚𝐨u𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐮 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐩e𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐭e 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐞, 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑e𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 à 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐨 𝐝e𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐝'𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧e𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬, 𝐥𝐞 𝐤𝐢𝐝𝐧𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐬e𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱 𝐚𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐮𝐱 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬 𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝e𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬.

L'antenne régionale du FNDC/Labé rassure les Guinéens de son engagement ferme à se battre jusqu'à un retour rapide à l'ordre constitutionnel et demande aux citoyens et militants pro démocratie de la région de Labé à faire valoir leur exemplarité lors des grands moments de l'histoire du pays comme ils l'ont toujours d'ailleurs fait.

Labé, le 16 août 2022

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

La Coordination Régionale