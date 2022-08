Soudan: Al-Burhan assiste au festival de la nuit nationale au sein des célébrations des Forces Armées

Shendi — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a assisté lundi à la ville Shendi, 'État de Nahral-Neil, au grand festival de la nuit nationale, qui a eu lieu dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire de la Journée nationale des Forces Armées.

La célébration du 68ème anniversaire de la fête nationale des Forces Armées comprenait des performances artistiques, des poèmes nationaux présentés par un certain nombre d'hommes des Forces Armées, en plus d'honorer les familles des martyrs, ainsi que de les offrir des maisons.

La cérémonie a également inclus d'honorer un certain nombre d'anciens commandants du Commandement Nord, ainsi que des officiers et sous-officiers retraités et en service pour leurs performance distinguée.

Le Général Al-Burhan a rendu hommage aux martyrs du pays et des Forces Armées, louant les efforts des anciens commandants et de tout le personnel des Forces Armées dans la défense de la patrie.

Il a également salué les citoyens de l'État de Nahral-Neil qui ont reflété l'image brillante du citoyen Soudanais en accueillant les célébrations de la Journée Nationale des Forces Armées.

Le gouverneur (Wali) par intérim de l'État de Nahral-Neil, Mohamed Badawi, a remercié les Forces Armées d'avoir choisi l'État pour accueillir les grandes célébrations de l'Armée.

La célébration a également été assistée par le chef d'état-major, Général Mohamed Osman Al-Hussein, le Directeur du Système des Industries de la Défense et l'ensemble du personnel des Forces Armées, ainsi que le Wali par intérim de l'État de Nahral-Neil, les commandants des Forces de Sécurité et de Police et le chef de la tribu des Ja'liyeen, ainsi qu'un grand nombre de citoyens.