Algérie: Le ministère la culture célèbre la Journée nationale de la poésie en août

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts organise, les 17 et 18 août 2022, en coordination avec la Maison de la poésie algérienne, une manifestation culturelle à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la poésie, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

Des interventions et des lectures poétiques diverses sont au programme du premier jour de cette manifestation ainsi que des débats sur des problématiques à l'image de "la poésie, l'homme et les mutations majeures" du Dr Abdallah El Achi, "le discours poétique et les mutations" du Dr Amna Belali, "l'optimisme dans la poésie de la Révolution algérienne" de Omar Berdaoui, "la poésie El Hassani dans la résistance du colonialisme moderne" de M'barki Saadi, "l'homme, la terre et les mutations dans la poésie des Imohag" de Mouloud Fertouni.

Le deuxième jour des travaux de cette rencontre qui se tiendra au Palais de la culture Moufid Zakaria, sera ponctuée par des communications sur des lectures, des expériences et des textes tels que "approches interprétatives existentielles des textes poétiques" du Dr Salima Messaoudi, "la poésie populaire algérienne: résistance et lutte à l'époque coloniale" de Bachir Bediar, "lecture dans la poésie de Fatma Mansouri ...expérience de la poésie et de la prison pour le pays" du Dr Ahmed Hamdi, "la révolution d'El Mokrani dans la poésie kabyle " du Dr Mohamed Arezki Ferad et "la révolution algérienne dans la poésie arabe" du Dr Omar Achour.

Il est prévu également une table ronde sur le thème "poésie des enfants...exemple de résistance et de résilience de cheikh Tahar Tlili durant et après le colonialisme" du Pr Bachir Gherib.