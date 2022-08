Ile Maurice: Rose-Hill - Des pistes cyclables sur le parcours du Metro Express

Nouvel appel d'offres lancé par le ministère du Transport pour la construction de pistes cyclables dans la région de Rose-Hill. Les intéressés ont jusqu'au 14 septembre pour soumettre leurs offres. Le but de ce projet est d'offrir un espace pour les usagers des deux-roues.

Les travaux vont permettre la création d'un réseau cyclable de Camp-Levieux à Rose-Hill et de la rue Vandermeersch à Beau-Bassin en passant par la région de Balfour. Cela comprend les travaux de bétonnage, l'asphaltage, la pose de bordures, le marquage des routes et la signalisation routière. Les piétons et les cyclistes vont devoir cohabiter sur certaines zones.

Les soumissionnaires doivent démontrer qu'ils ont une expérience significative dans ce domaine selon les conditions d'appel d'offres. L'entreprise sélectionnée devra aussi maintenir le trafic sur les routes existantes et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation, des piétons et des travailleurs. Tous les détails techniques doivent être soumlis concernant chaque type de travaux et la quantité de matériaux qui sera nécessaire.

Les régions concernées sont : l'intersection des rues Dr Roux et Sir Célicourt Antelme ; l'intersection entre la rue Sir Célicourt Antelme (sur une voie) et la route Hugnin. Également les rues Dr Maurice Curé, Bradshaw, la jonction entre l'avenue Ratsitatane et rue St-Louis, entre les rues St-Louis et Pigeot. Les rues Victor Hugo, Boulvard Cowin et Queen Alexandra seront aussi concernées par ce réseau cyclable. Les véhicules et les cyclistes vont partager la chaussée. Les cyclistes auront un parcours sur un côté de la route et sur deux par endroits.