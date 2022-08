Maroc: Coup d'envoi de la 7ème édition de "Dakhla Downwind Challenge"

Une trentaine de riders de renom sont de la partie

La 7ème édition de "Dakhla Downwind Challenge", un événement sportif inédit et une aventure exceptionnelle qui propose à ses participants la plus grande descente au vent en kitesurf en Afrique, s'est ouverte dimanche à Dakhla. Cette compétition quise poursuivra jusqu'au 20 août entre dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43ème anniversaire de la récupération de la province d'Oued Eddahab. Placée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive est initiée parl'Association marocaine de kitesurf (AMKS),sousl'égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV), en partenariat notamment avec la wilaya de la région de Dakhla-OuedEddahab, le Conseil régional et l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (APDS).

Elle a pour objectif de créer une nouvelle dynamique dans la ville de Dakhla, connue pourses atouts et potentialités touristiques lui permettant de s'ériger en destination privilégiée pourles amateurs et professionnels du kitesurf. Dans une déclaration à la MAP, le président de l'AMKS, Soufiane Hamaini, a souligné que Dakhla Downwind Challenge est "un événement unique en son genre", car il offre aux kitesurfeursla plus grande descente au vent en kitesurf, en naviguant le long des plages vierges du littoral marocain. Dakhla dispose des meilleurssites du monde, s'est-il réjoui, soulignant que les participants vont découvrirles paysages époustouflants du désert marocain et vivre une aventure exceptionnelle.

Le directeur de la course a aussi expliqué que cette compétition puise sa force dans sa philosophie fondée sur les valeurs de solidarité et de bienveillance, notant que toutes les équipes vont vivre des moments propices aux rencontres et au partage d'expériences. Outre des participants marocains, cet événement sportif connaît la participation de 30 riders, issus de plusieurs pays, dont la France, l'Espagne, l'Italie, la Russie, la République Tchèque, les Etats-Unis d'Amérique et Israël, a-t-il précisé, notant qu'ils sont de véritables ambassadeurs de leurs pays.

De son côté, Elie Jelinkova de la République Tchèque s'est dite fière de sa participation à cette compétition pour la première fois, notant que Dakhla dispose de conditions naturelles adéquates pourla pratique de ce sport. Même son de cloche chez Mehdi Alami qui a souligné que les spots de Dakhla sont des endroits propices à s'initier en toute sécurité au kitesurf. Avec un vent constant et des eaux peu profondes, la perle du Sud est l'un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer le kitesurf, a poursuivi M. Alami.

Tout au long de ce périple de 500 km du littoral entre Dakhla et Lagouira, cinq bivouacsseront implantés au long de cette descente au vent au niveau des différents spots. Cet évènementsportif se déroule en cinq étapes, à savoir la baie de Cintra, la pointe de Rasse El Kassah, la Baie de Bir Gandouz et la pointe de Corvero jusqu'à la baie de Lagouira, avec des arrêts techniques à la Dune Blanche, à la plage Puerto Rico et au Cap Barbas.

"Dakhla Downwind Challenge" n'est pas une course de vitesse mais un voyage d'endurance dont l'objectif est d'arriver à bon port en naviguant le long des plages vierges, tout en étant encadré par des professionnels. Au cours de cette compétition, l'Association marocaine de kitesurf organisera une opération de nettoyage à la baie deCintra et la pointe de Rasse El Kassah.