Cote d'Ivoire: Transactions mobiles- La reconduction des Frais de prestation de 100 Francs décidée

Fin de grève du syndicat et le collectif des syndicats et associations des propriétaires de points de vente. Toutefois, les propriétaires, ont décidé de « la reconduction de l’application des Frais de prestation de proximité de 100 Francs par transaction ». Selon les syndicalistes, « le montant de ces Frais de prestation de proximité pourra au cas échéant subir des modifications soit à la baisse soit à la hausse voire à la suppression en fonction de la suite des négociations avec les autorités et les opérateurs »

Le Collectif des syndicats et associations de points de vente mobile money de Côte d’Ivoire ont ordonné le 9 août un arrêt de travail de 72h marqué par la fermeture systématique de tous les points de vente mobile money sur l’ensemble du territoire national.

Au bout des trois jours, la grève avait été prolongée pour non satisfaction de leurs revendications. Soulignons que les acteurs reprochent aux différents opérateurs des « paiements dérisoires » de leurs commissions et rémunérations. « Depuis plus d'une décennie, les réseaux classiques (Orange, Mtn et Moov) prennent des frais de transactions considérables sur le client final et nous donnent des commissions (-25%) qui ne permettaient déjà pas aux propriétaires de point de vente que nous sommes de vivre décemment de notre activité. Cela a été décrié mais aucune solution nous a été proposée » disent -ils. Avant d’ajouter qu’avec « l’arrivée Wave, des frais de transactions de 1% et nous donnent pratiquement les commissions avoisinantes celles des réseaux classiques. Pourquoi alors avec les frais énormes prélevés depuis 10 ans, les opérateurs classiques ne pouvaient réellement mieux nous rémunérer ? Nous nous posons bien la question » Il faut préciser que les effets de cet arrêt de travail ont été diversement ressentis d’un quartier à un autre dans le District d’Abidjan. Par ailleurs, les 100Fcfa de timbre de d’Etat sur chaque transaction ne sont pas supprimés