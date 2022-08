Congo-Kinshasa: Basketball - L'ONG " Giants of Africa " inaugure un terrain à Mbuji-Mayi

Dikembe Mutombo, membre du panthéon de la NBA américaine ainsi que Masai Ujiri, cofondateur de Giants of Africa, ainsi que vice-président et président des Toronto Raptors, équipe canadienne de basketball évoluant en NBA, ont inauguré, le 13 août, le terrain de basket construit à l'Institut Samuel Mutombo à Mbuji-Mayi.

Le terrain inauguré à Mbuji-Mayi est le quinzième terrain à être ouvert dans le cadre de l'investissement pluriannuel de Giants of Africa dans les infrastructures sportives sur le continent africain. L'étape de la République démocratique du Congo (RDC) a clôturé la tournée de l'ONG sur le continent, après que cette dernière a organisé des camps de développement des compétences pour les garçons et les filles au Burkina Faso et au Bénin - les premiers camps à être organisés dans ces pays au cours des 19 ans d'histoire de Giants of Africa.

Après une pause de trois ans due à des restrictions liées à la pandémie, l'organisation de ces camps a marqué le retour de la tradition annuelle de Giants of Africa, qui consiste à parcourir le continent africain pour développer le jeu et responsabiliser les jeunes par l'éducation sur et en dehors du terrain.

Rêver grand à travers le sport

Masai Ujiri a déclaré : " Le sport a le pouvoir d'inspirer la prochaine génération à rêver grand. Avec notre engagement à créer des opportunités durables et à long terme pour les jeunes en construisant des courts, tout en développant le basket et les compétences de vie à travers des camps, nous nous efforçons d'utiliser le sport comme un outil pour faire avancer le continent ". Pour sa part, Commentant l'impact qu'aura ce terrain de basketball à Mbuji-Mayi, Dikembe Mutombo a dit : "Lorsque nous avons construit le Samuel Mutombo Institute en mémoire de mon père, un éducateur estimé et passionné, nous voulions donner accès à une éducation moderne à des centaines de garçons et de filles de la communauté.

Au-delà de la salle de classe, je savais que je voulais aussi donner aux jeunes l'occasion d'apprendre et de grandir sur un terrain de basket, étant donné l'impact que ce sport a eu sur ma vie et sur celle de tant d'autres. Merci, Giants of Africa, de soutenir non seulement nos jeunes mais aussi toute notre communauté ".

Pour Masai Ujiri, être en RDC avec une légende de la NBA et un ami personnel, comme Dikembe Mutombo, qui a tant fait pour sa communauté, est un rappel du pouvoir de la solidarité. " Ce n'est qu'en s'unissant et en s'élevant les uns les autres que l'Afrique peut s'élever et atteindre son plein potentiel ", a-t-il signifié.

Construire 100 terrains de basket en Afrique

Depuis septembre 2021 et dans le cadre de son initiative "Built Within", Giants of Africa a construit des terrains de basketball au Kenya, en Tanzanie, au Nigeria, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Rwanda. L'organisation compte inauguré d'autres terrains avant la fin de l'année, poursuivant ainsi son objectif de construire cent terrains de basketball à travers le continent africain.

Vice-président et président des Toronto Raptors et cofondateur de Giants of African Masai Ujiri est le premier et le seul président d'origine africaine d'une franchise sportive professionnelle en Amérique du Nord - les Toronto Raptors de la National Basketball Association.

En 2019, Il a mené les Raptors à leur tout premier championnat de la NBA et au premier championnat de la NBA remporté par une équipe en dehors des États-Unis dans l'histoire de la NBA. Né et élevé au Nigeria, avec une profonde passion pour le basket-ball, Masai Ujiri a commencé une carrière de dirigeant lorsque sa carrière de basketteur professionnel a pris fin prématurément.

En 2003, Masai Ujiri a cofondé la fondation Giants of Africa, fondée sur l'idée d'utiliser le basket comme moyen d'éduquer et d'enrichir la vie des jeunes africains, garçons et filles. A cet effet, Giants of Africa a utilisé le sport pour aider les jeunes à réaliser de grands rêves, en organisant des camps et des stages de basket pour les garçons et les filles dans seize pays du continent.