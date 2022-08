Congo-Kinshasa: Tensions à Butembo et au Maï-Ndombe - Le gouvernement encouragé à prendre les dispositions nécessaires

La situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national était, comme à l'accoutumée, scrutée de fond en comble lors du conseil des ministres du vendredi 12 août qu'avait présidé, par visioconférence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Faisant l'état des lieux de l'administration du territoire, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a, entre autres, épinglé l'attaque récente de la prison centrale de Kakwangura de Butembo tout en relevant la nécessité de renforcer la sécurité de tous les lieux de détention des criminels à travers le territoire national. Une situation malencontreuse qui a mis en mal la sécurité dans cette partie du pays, à en croire les explications fournies à ce sujet par le ministre de la Défense nationale et Anciens combattants en soutien aux allégations de son collègue de l'intérieur.

Cette attaque planifiée et exécutée par les ADF visait simplement à libérer leurs compagnons arrêtés dans la vallée de Mwalika, chefferie Bashu et les Maï-Maï actifs dans les périphéries de la localité de Butere. D'après le ministre de la Défense, les fugitifs n'ont pas eu le temps d'humer l'air frais de la liberté, puisque tombés quelques heures après, dans une embuscade leur tendue par les Forces armées de la République démocratique du Congo à Bunyuka.

La traque se poursuit notamment dans la vallée de Mwalika et dans la périphérie de Butembo afin de mettre la main sur les prisonniers en cavale. Les premières informations, en attendant le rapport définitif, font d'ores et déjà état des détenus rendus, de plusieurs récupérés et capturés après la traque des ADF par les Fardc.

Autre fait sur lequel le conseil s'est longuement apaisanti concerne la situation en cours dans le Maï-Ndombe et dans d'autres provinces caractérisée notamment par la recrudescence des affrontements à caractère ethnotribal dont certains causant mort d'hommes en plus des effets pervers de nature à générer des graves conflits.

Ces affrontements, d'après le vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur, " ont généralement pour cause, les limites administratives, les conflits fonciers, les conflits de leadership local et occupation des terres ". Dans la province de Maï Ndombé, il est fait état de graves affrontements entre les tribus Teke et Yaka dans le territoire de Kwamouth.

Le dernier affrontement lié à ce conflit communautaire a eu lieu, le 10 août, et a entraîné la mort par décapitation de trois policiers et trois autres militaires, a-t-on appris. Face à ces événements malheureux et tragiques, le gouvernement a, au cours du dernier conseil des ministres, pris des mesures conséquentes pour imposer la paix et la sécurité notamment à Butembo et à Maï Ndombé.

Les services de sécurité ont pris des dispositions requises pour contenir la situation trouble constatée dans ces coins du pays. Le gouvernement, pour sa part, a été instruit et encouragé à prendre les dispositions nécessaires.