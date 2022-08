Congo-Kinshasa: Gratuité de la maternité - Quatrième phase de la visite du ministre de la Santé dans les hôpitaux

Poursuivant sa visite d'itinérance et d'inspection dans les hôpitaux dans le cadre du Programme de la gratuité de la maternité, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, vient d'entamer la quatrième phase de sa ronde à Kinshasa. Cela après s'être livré au même exercice à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.

De retour dans la capitale, le ministre de la Santé en compagnie de la vice-ministre de la Santé, Mme Véronique Kilumba Nkulu, de la ministre provinciale de la Santé, du secrétaire général à la Santé ainsi que d'autres membres de son cabinet, a visité neuf formations sanitaires de Kinshasa. Cela dans le but de palper du doigt les besoins réels de différentes structures médicales de la capitale qui sont en phase expérimentale du programme de la gratuité des accouchements et de la prise en charge post, néonatale et prénatale.

C'est ainsi qu'il a visité tour à tour la Clinique Bondeko à Limete, en passant par le Centre hospitalier d'Etat de Ngiri-Ngiri ; l'Hôpital du Cinquantenaire à Kasa-Vubu, l'Hôpital de référence de la police, le Centre de santé de référence Vijana. Il s'est rendu aussi à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, à l'hôpital militaire central Kokolo à Lingwala, à l'hôpital général de référence de Kintambo, ainsi qu'à la clinique Ngaliema. Le numéro 1 de la Santé publique congolaise a visité avec toute son attention les différents services, notamment la maternité, la pédiatrie, l'imagerie, le laboratoire.

A chaque passage, il s'est mis surtout à l'écoute des préoccupations de chacune des formations sanitaires. Partout où il est passé, le ministre Jean-Jacques Mbungani a payé les factures des femmes bloquées dans ces hôpitaux après leur accouchement. Cet acte de générosité a suscité une bonne ambiance auprès de plusieurs familles bénéficiaires.

Engagé à matérialiser la vision du président de la République dans le secteur de la santé, Dr Jean -Jacques Mbungani a souligné que ces visites d'inspection lui permettent de palper les réalités et d'évaluer les besoins des hôpitaux afin de les transmettre au gouvernement pour apporter des solutions idoines.

" C'est la quatrième fois que nous sommes sur le terrain au niveau des hôpitaux et centres de santé de Kinshasa. Aujourd'hui encore, nous avons vu les besoins réels des hôpitaux et centres de santé. Le gouvernement fera le nécessaire pour renforcer ces structures en équipements afin que ce programme de la gratuité de la maternité soit réellement effectif. Il faut que cela puisse répondre à la vision du chef de l'État et du gouvernement pour le bien-être de la population ", a indiqué le ministre Jean-Jacques Mbungani.

De son côté, le général Joe Kamanga, directeur de services de santé de la Police nationale congolaise, a remercié le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour cette visite d'inspection dans cet hôpital qui assure la prise en charge des policiers et leurs familles ainsi que toutes les couches de la population. " Nous sommes très heureux de recevoir Monsieur le ministre de la Santé publique qui s'est déplacé personnellement pour se rendre compte des réalités dans nos installations. Nous saluons son engagement de nous accompagner dans le cadre de ce programme du chef de l'État. Surtout que l'hôpital est ouvert à tous, pas seulement aux policiers ", s'est-il réjoui.

Dans la foulée de sa tournée, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a procédé à la remise d'un lot important des matériels et équipements modernes à l'hôpital général de référence de Kinshasa (ex-maman Yemo) acquis grâce au partenariat avec le gouvernement japonais.