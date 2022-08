Congo-Brazzaville: Musique chrétienne - La chorale Les Israelites sort l'album "Yuwo M'bila"

La présentation de l'opus a été faite, le 13 août, lors de la conférence de presse animée par les responsables de la chorale Les Israelites de la paroisse Saint- Esprit de Nkouikou de l'Eglise Lassyste dans le 4e arrondissement Loandjili. "Yuwo Mbila" (Ecoute l'appel du Seigneur) est le premier opus de la chorale créée en 1981. Après sa disparition en 1989, elle a refait surface en 2005 grâce à la volonté du pasteur Joachim Makaya, fondateur de ladite chorale aujourd'hui dirigée par Albert Monzo. " Nous sommes les enfants d'Israël et Jésus est notre berger.

Le nom Israelites n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu," a dit le pasteur Joachim Makaya. L'album "Yuwo M'bila" et ses chants inspirés de Dieu est la consécration de cette renaissance. " Les cinq chansons qui meublent l'album sont des chants inspirés de Dieu. il y a des chants tirés du cantique Kintwadi. Il y a aussi des chants venant des cantiques vili et des cantiques anciens," a indiqué Prince Makaya, directeur technique de la chorale.

Et d'ajouter que les seize ans mis pour sortir l'opus a été une période qui nous a permis de nous aguerrir, de grandir en maturité et de réunir les moyens suffisants pour sortir une belle œuvre musicale.

Avec pour objectif d'évangéliser par les chants et les cantiques, la chorale Les Israelites, à travers ses six titres chantés en kituba, lingala, vili (Yuwo Mbila, Yesu Massiya, Dinama Tumama, Mono kwa Masumu, Un Medly (Louange à l'Eternel), a produit en fonds propres cette œuvre, un parfait dosage des instruments modernes tels la guitare ou le clavier et les mélodies des choristes pour sortir à la fin des mélodies agréables qui se marient aux sonorités universelles, a renchéri Prince Makaya. Disponible sur support DVD et bientôt sur les plates-formes de téléchargement légal, la sortie de l'album "Yuwo Mbila" sera suivie de plusieurs activités promotionnelles à Pointe-Noire, Dolisie et plus tard Brazzaville. La présentation officielle de l'album a lieu le 21 août à Suéco à Pointe-Noire au cours d'un concert qui va regrouper aussi d'autres groupes de la ville qui vont magnifier la gloire de l'Eternel par la chanson.