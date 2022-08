Congo-Kinshasa: Manifestations anti-MONUSCO - Félix Tshisekedi appelle au calme

Les évènements malheureux, qui s'étaient produits récemment en Ituri et dans le Nord-Kivu sur fond des manifestations antiMonusco ayant entraîné mort d'homme, avaient fait l'objet des investigations initiées par le gouvernement, en exécution de l'instruction donnée par le président de la République pour que lumière soit faite sur cette question.

Les enquêtes se poursuivent pour connaître les tenants et les aboutissements de la fronde populaire orchestrée contre la mission onusienne en RDC. Faisant le point de la situation sécuritaire tendue à Butembo consécutive à ce regain de violence contre la Monusco, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a d'emblée condamné l'attaque dont la police a été l'objet de la part des présumés Maï-Maï et autres inciviques, mais aussi a déploré l'incendie des véhicules de la Police nationale congolaise.

Le garant de la nation a de nouveau appelé au calme et a chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent. Intervenant à ce sujet à la suite du chef de l'Etat, le Premier ministre Sama Lunkonde a pour sa part rappelé " la nécessité pour tous de veiller au calme " avant d'exhorter au respect des biens du personnel de la Monusco, aussi bien congolais qu'étranger.

En attendant d'en savoir un peu plus sur cette question, la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des sceaux est revenue, dans son rapport au conseil, sur ces actes attentatoires à l'ordre public lesquels actes ont conduit à la destruction de certains sites et biens de la Monusco.

Pour la VPM de la Justice et Garde des sceaux, les enquêtes sont en phase pré-juridictionnelle. Et d'ajouter que tous les éléments ne sont pas fournis à ce stade par les parquets vu le caractère secret de l'instruction. Quant aux poursuites, elle a mentionné que trois Congolais ont été interpellés sous RMP 2836/KNG/2022 et placés en détention.

La procédure en cours, a-t-elle indiqué, porte sur la constatation des faits en procédant notamment à l'autopsie sur les dépouilles des victimes en plus de l'identification d'une centaine des personnes blessées ainsi que sur le prélèvement de différentes douilles des balles recueillies pour l'expertise en balistique.

Et ce, au niveau de l'Auditorat militaire supérieur du Nord-Kivu et aux Auditorats militaires de garnison de Beni, Butembo et Goma. Dans certains cas, a-t-elle révélé, notamment à Uvira au Sud-Kivu, un dossier de réquisition d'information a été ouvert. Le conseil a pris acte de ce rapport d'enquête.