Congo-Brazzaville: Parlement - La moisson de la 15e session de l'Assemblée nationale jugée abondante

Sur les 66 affaires se trouvant sur la table de la chambre basse du Parlement, 46 ont été adoptées à la quinzième session ordinaire administrative marquant la fin de la quatorzième législature. Parmi les lois approuvées par les députés figurent des autorisations de ratification de nombreuses conventions financières découlant, pour la plupart, du respect des clauses de l'accord conclu avec le Fonds monétaire international, dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Selon le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, ces projets de lois donneront d'une manière significative un coup de fouet à l'économie nationale.

La représentation nationale a également tenu, au cours de sa dernière session, le débat d'orientation budgétaire. Elle a aussi adopté la loi portant statut général de la Fonction publique. " Cette loi est venue à point nommé résoudre la lancinante question de l'emploi des jeunes qui sont recrutés tardivement sur le marché de l'emploi, en même temps qu'elle repousse l'âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires ", a rappelé le président de l'Assemblée nationale.

Faisant le bilan de la quatorzième législature, Isidore Mvouba s'est réjoui de la moisson de ses cinq ans passés à la tête de cette institution. Du vote de la loi au contrôle de l'action du gouvernement, les députés ont, a-t-il rappelé, contribué à l'amélioration progressive des conditions de vie de la population.

" Au moment où la page de la 14e législature va se tourner, il me plait de noter que la première Assemblée nationale de la nouvelle République a été l'agora qui, conformément aux missions dévolues par le peuple souverain, a pleinement joué sa partition.

" Comme le semeur, nous avons semé sur les sillons fertiles de notre beau pays et notre récolte est bonne. Nous avons conduit à bon port le navire Assemblée nationale et ce n'est pas peu que de se satisfaire de ce bon accostage ", a-t-il poursuivi, précisant que les députés ont légiféré, sans désemparer, sur des lois de portée économique, sociale et environnementale.

Revenant sur les dernières élections législatives et locales, Isidore Mvouba a réitéré ses félicitations aux heureux députés élus ou réélus. Pour ceux qui ne siègeront plus à l'hémicycle au cours de la prochaine législature, il les a remerciés pour avoir été au service du peuple et leur a souhaité du courage.

" Maintenant que nous allons nous séparer, pour certains, nos chemins pourraient se croiser. Cependant, ayons à cœur de demeurer dans une posture de droiture. Evitons, quelles que soient nos positions de demain, de ressembler à ces femmes et hommes publics amnésiques qui se cramponnent aux bienfaits du court terme et sont honteusement prêts à vilipender ", a conclu le président de la chambre basse du Parlement.