Congo-Brazzaville: Basketball saison 2021-2022 - La Ligue départementale distingue les meilleurs joueurs

La distinction de meilleurs joueurs par la Ligue départementale de basketball de la ville océane a été précédée par la finale de la coupe de la ville, qui a mis aux prises, le 14 août, au terrain Synergie la formation de Black Lion Club à celle de BBS. Aprement disputée, la finale de la coupe de la ville dénommée Coupe du centenaire a été remportée par l'équipe de Black Lion club qui a défait BBS sur le score de 59 à 39. A la mi-temps, l'équipe victorieuse menait déjà sur le score de 26 à 20." Dès le premier quart temps, nous avons senti qu'on avait la maîtrise du match et on a gardé le rythme jusqu'a la fin en restant concentré et discipliné dans le jeu", a dit Mery Nsangou, capitaine de Black Lion qui regrette cependant l'absence d'infrastructures adéquates dans la ville océane pour bien exprimer leur talent contrairement aux sportifs de Brazzaville beaucoup mieux lotis. Mais cela, a-t-il dit, ne le décourage pas outre mesure et Black Lion défendra dans la capitale dignement dans quelques jours son titre acquis l'année dernière.

Déçu mais pas abattu, Serges Koumba, capitaine de BBS reste optimiste pour son équipe qui a fléchi au mauvais moment et promet relever la tête lors des compétitions à venir. Avant cette rencontre, le match de gala U14 qui a opposé BBS à l'AS Cheminots a vu la victoire des fillettes de BBS qui ont surclassé les jeunes inexpérimentés de l'AS Cheminots sur le score de 21 points à 2. Cette rencontre a été initiée afin de relancer le basketball féminin dans la ville océane plongé depuis des années dans la léthargie.

Faste a été la saison 2021-2022 marquée par des émotions et exploits de toutes sortes lors des différents championnats départementaux de la discipline qui ont mis aux prises les équipes de la ville océane. Ainsi, devant Joseph Biangou Ndinga, le directeur départemental des Sports, Christian Ndinga, 3e vice -président de la Fédération congolaise de basketball, de plusieurs dirigeants de clubs et anciens basketteurs, la ligue départementale de basketball, dirigée par Regis Pembellot, a primé les meilleurs qui se sont distingués par leurs performances au cours de la saison 2021-2022. Plusieurs récompenses (trophées, attestations, médailles, gadgets et présents divers) ont été décernées aux sportifs et clubs méritants.

Les distinctions

Diplôme d'encouragement pour leur dévouement au développement du basket ball féminin à Pointe-Noire

Lea Moussitou

Georda Dalia Sayi

Sagesse Marvella Tchicaya

Prix des deux meilleurs arbitres de la saison 2021-2022

Ganga Exupéry

Diakoundila Ruben

Prix des meilleurs entraineurs de la saison

Cadets U16 : Serges Koumba (BBS)

Juniors U18 : Jacques Victor Douvingou (BBS)

Seniors U20 : Guy Yancy Kotha (Black Lion).

Trophée meilleur marqueur de la saison

MVP 2022 en cadet : Serges Madzou (CPAGOS)

MVP 2022 en juniors : Abe Ngokaba (BBS)

MVP 2022 en seniors : Ronhel Itoba (NTSC)

Classement : (les trois premiers ont reçu des trophées). Les autres clubs ont reçu des attestations.

Seniors Hommes :

1-Black Lion club

2- AS Cheminots 1

3- BBS

4- CPGOS

5- NTSC

6-Interclub

7- Black Lion 1

8-As Cheminots 2

9-JSK

Juniors Hommes.

1- BBS

2-CPGOS

3- Black Lion

4- AS Cheminots

5-JSK

Cadets hommes :

1-BBS

2-CPGOS

3- Black Lion

4-AS Cheminots

5-AS Loya

6-JSK

En Seniors U20, le trophée André-Miantama a été remporté définitivement par Black Lion qui a inscrit son nom pour la troisième année consécutivement. Signalons que lors des championnats nationaux de basketball qui ont lieu du 23 au 28 août à Brazzaville, les deux premiers clubs en catégories seniors, juniors et cadets hommes vont représenter le département de Pointe-Noire.