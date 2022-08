Congo-Brazzaville: Mémoire - Gilbert Arsène Pongault

Accorder un moment exceptionnel de pensée à l'occasion du dixième anniversaire du décès de Gilbert Arsène Pongault, survenu le 14 août 2012 à Brazzaville, est un devoir en même temps une émotion particulière envers l'homme qui fut notre père, notre oncle, notre grand-père et l'un des dirigeants de premier plan du mouvement syndical congolais et africain.

Né en 1925 au village Bohoulou, district de Mossaka en République du Congo, l'illustre disparu a effectué ses études primaires jusqu'en classe préparatoire 2ème année avant d'entamer son parcours existentiel avec la volonté de devenir un homme digne et capable d'assumer des responsabilités suivant la trajectoire que seul le destin détient les arcanes tout en ayant comme boussole les valeurs de sagesse traditionnelle qui lui ont été transmises par ses géniteurs.

Il démarra sa carrière professionnelle dans plusieurs sociétés de la place de Brazzaville. Très proche du milieu de l'église catholique, Gilbert Arsène Pongault intégra en 1946 le mouvement syndical chrétien français animé par Gérard Esperet, dirigeant de la Confédération française des travailleurs croyants (CFTC).

Grâce à son caractère volontariste et dévoué pour la défense des revendications des travailleurs, conforté par sa disponibilité à bénéficier des connaissances en matière d'organisation syndicale, de droit du travail et d'économie politique, connaissances acquises à l'occasion de sa participation à des différents séminaires organisés par la CFTC, Gilbert Arsène Pongault va se doter progressivement d'une certaine prestance de leadership qui lui permettra de devenir un des principaux dirigeants du mouvement syndical de sensibilité chrétienne dans le territoire du Moyen-Congo.

Cette position lui conféra la possibilité de participer activement sous la houlette du député sénégalais Lamine Ngueye à l'instauration du Code de travail applicable dans les territoires de l'Outre-Mer et à la création de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) devenue aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Fort de son expérience en matière syndicale, il devint en 1957 membre du Conseil économique et social français.

Durant les journées de grève générale des 13, 14 et 15 août 1963 qui entraina la chute du régime dirigé par l'Abbé Fulbert Youlou, Gilbert Arsène Pongault et ses compagnons syndicalistes participèrent activement à dissuader avec réussite les hautes autorités françaises à faire intervenir massivement les troupes de l'armée française basées en République du Congo pour soutenir le régime contesté. Cette initiative permit d'éviter au pays un bain de sang massif durant ces trois jours de grande crise. Le bilan officiel de cette crise dénombra néanmoins trois morts et plusieurs blessés.

Fidèle à ses convictions de liberté syndicale et de l'exercice des droits démocratiques, Gilbert Arsène Pongault était contraint à l'exil politique durant le régime dirigé par Alphonse Massamba-Débat avec le soutien du parti unique le Mouvement national pour la révolution (MNR). Pendant cet exil, il fut condamné à mort par contumace par le Tribunal révolutionnaire. Toutefois, nonobstant cette condamnation, il poursuivit ses activités syndicales au sein des organisations syndicales mondiales et assuma également les fonctions d'administrateur du Bureau international du travail (BIT). Il exerça les fonctions de secrétaire général de l'Union panafricaine des travailleurs chrétiens (UPTC), membre du bureau de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) et de 1er vice-président de la Confédération mondiale du travail (CMT).

Poursuivant son combat pour les libertés syndicales et les droits humains en Afrique, il fut désigné, avec le soutien de l'empereur Hailé Sélassié, des présidents Léopold Sédar Senghor et Marien Ngouabi, secrétaire général du Comité anti-Apartheid de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) avec siège à Kinshasa. Ces fonctions permirent à Gilbert Arsène Pongault en s'appuyant sur sa longue expérience de dirigeant syndical de participer activement au plan international à la lutte contre le système politique et raciste de l'Etat sud-africain.

Connaissant ses compétences en matière de négociations syndicales, il fut sollicité par les Hautes autorités du pays pour contribuer au dénouement pacifique de la crise survenue lors du 8ème congrès de la Confédération syndicale congolaise (CSC). Après cette crise, il participa aux consultations préalables qui permirent la tenue dans la paix de la Conférence nationale souveraine et l'instauration effective du multipartisme au Congo. Instauration du multipartisme qui l'amena avec ses compagnons issus de la mouvance de la démocratie chrétienne de créer sous la direction de Paul Kaya, le parti MDS, Mouvement pour la démocratie et la solidarité.

En plus de ses activités syndicales et politiques, Arsène Gilbert Pongault fut un féru des activités agricoles. Il créa dès son retour d'exil une exploitation dans le village d'Irebou dans le district de Loukolela, car il a toujours exprimé la conviction que le développement de notre pays sera effectif lorsque celui-ci disposera d'un système agricole rayonnant sur l'ensemble du territoire national.

La trajectoire de vie empruntée par Gilbert Arsène Pongault nous laisse en héritage deux messages majeurs :

Le premier message c'est l'importance que revêt l'éducation et la formation dans l'affirmation d'un homme. En effet, son vécu en constitue une illustration éclatante. Disposant au départ d'un niveau d'instruction très réduit puisqu'il arrêta son cycle scolaire en classe de cours préparatoire 2ème année, grâce à une ferme volonté d'apprendre et de se former, il saisit toutes les opportunités d'acquisition de connaissances qui lui furent offertes dans le cadre de ses activités syndicales pour atteindre un niveau d'instruction et de connaissances qui n'eut rien à envier à ses contemporains qui bénéficièrent d'un cursus d'instruction classique couronné par des parchemins universitaires ;

Le deuxième message c'est le rôle de l'engagement dans la réussite d'une vie, car ayant décidé à un moment de son existence de devenir un syndicaliste guidé par des valeurs de démocratie pluraliste et de l'humanisme chrétien, il resta durant toute son existence fidèle à ces valeurs même si cette fidélité lui valut l'exil et une condamnation à mort par contumace. Cette constance dans ses convictions fait de Gilbert Arsène Pongault une des personnalités de référence de l'histoire du syndicalisme au Congo et en Afrique.

Que son âme repose en paix