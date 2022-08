Madagascar Vanille - Levée de 2,5 millions USD pour le lancement du projet

Première startup technologique de vanille au monde. C'est ainsi que le projet Madagascar Vanille a été présenté. Celui-ci a réussi une levée de fonds d'environ 2,5 millions de dollars américain, d'après une publication faite par ses promoteurs sur les réseaux sociaux.

D'après les informations, Madagascar Vanille est déjà présente à Sambava, Antalaha et Mananara et se spécialise sur la production et le commerce international de vanille et d'épices de Madagascar. " Avec plus de 50 000 installations de fabrication et d'entreposage de pointe soutenues par les meilleurs agriculteurs éthiques locaux, Madagascar Vanille exporte maintenant vers les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Pays-Bas , les marchés arabes et de nombreux autres marchés mondiaux en collaboration avec les exportateurs générationnels de vanille, ainsi que la famille royale des Eaux, pour aider à promouvoir le commerce équitable et nos produits uniques, y compris les clous de girofle. Le chemin du succès est de prendre des mesures massives et déterminées ", a indiqué l'administrateur du groupe Facebook Les Agriculteurs d'Afrique.