Madagascar: Tahiana Razanamahefa - " L'autosuffisance alimentaire passera par la riziculture "

interview

Un des objectifs du régime actuel consiste à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le secteur privé apporte sa part de contribution dans ce programme. Comme le Groupe de la Société Trading de l'océan Indien, ou STOI.

Il existe des sociétés privées qui allouent d'importants investissements dans l'agriculture, en général, et la riziculture, en particulier. Tahiana Razanamahefa, responsable de la communication et des relations publiques du Groupe STOI explique cette vocation digne d'intérêt.

Pourquoi investir dans l'agriculture et la riziculture, exposées à divers aléas ?

Le Groupe STOI a été fondé en 1997. Il rassemble des entreprises multi branches dans divers secteurs. Comme le tourisme, la micro finance, la construction immobilière, les exportations de vanille, de litchis, et du pois de cap, une université digitale, l'École supérieure de management. Nous aurions pu choisir les solutions de facilité. Mais nous nous focalisons sur la culture de maïs dans l'Amoron'i Mania et Haute-Matsiatra, le haricot lingot blanc du côté de Miandrivazo et la vulgarisation du riz hybride. La gestion de la crise sanitaire et ses mesures restrictives, les effets dévastateurs des changements climatiques, et les perturbations provoquées par la guerre en Ukraine sur le commerce international, nous ramènent sur terre ou à la terre. Une logique qui nous apparaît telle une évidence.

Fort à propos, il est aujourd'hui question d'autosuffisance alimentaire. Est-ce une prétention fiable ?

Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une mission régalienne dans la mesure où les actuels dirigeants en ont fait leur principal objectif. Donc c'est une priorité primordiale. Je pense que tout est faisable du moment que tout le monde se donne la main pour y parvenir. La Conférence nationale dans ce sens, organisée à Ivato au mois de juin, témoigne et atteste de cette volonté d'assembler toutes les compétences dans cette noble quête. Elle a pu réunir les principaux acteurs du développement ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il y est sortie la stratégie nationale y afférente. Nous, du secteur privé, entendons apporter nos contributions pour mettre en valeurs ces résolutions sur le terrain.

Sur le concret, comment vous procédez ?

Nous travaillons avec des riziculteurs. Selon la loi sur l'agrégation agricole qui vient d'être adoptée par les deux Chambres du parlement. Car nous pensons que tout devra partir de l'aliment de base des Malgaches. Pour au moins deux intérêts. Améliorer les revenus des agriculteurs, et faire progresser notre Produit intérieur brut. Tant que nos concitoyens n'auraient pas leur bol quotidien de riz de l'aliment de base, il sera difficile d'envisager un réel développement économique. Voilà pourquoi nous insistons sur la riziculture hybride.

Nous prônons cette solution. La Chine, par exemple, a pu parvenir à l'autosuffisance alimentaire avec cette espèce novatrice, pour 1,4 milliards de bouches à nourrir. Elle est devenue une nation exportatrice de riz. Madagascar a tous les atouts, et ambitionne de redevenir le grenier de l'océan Indien. De notre part, nous mettons à disposition des riziculteurs des lignes de crédit, à travers notre établissement financier de micro finance, pour qu'ils puissent accéder aux intrants essentiels et aux équipements agricoles nécessaires.

Que sont les semences et les engrais organiques que nous produisons, pour avoir le rendement élevé attendu. Après une bonne récolte, ils rembourseront. Une image d'un Groupe aux activités transversales et verticales. Le riz hybride n'a rien à avoir avec l'organisme génétiquement modifié, OGM. Tout se fait dans le respect de la nature et le souci de la protection du sol et de sa richesse minérale.

Tout cela exige une certaine synergie. Sur ce front, la STOI est-elle en phase avec le programme gouvernemental ?

Nous prônons la franche collaboration avec le régime en place. Sous la forme du Partenariat public-privé. Car, des grands travaux comme le curage des canaux d'irrigation des rizières ou la construction des barrages, reviennent de droit aux autorités publiques. Tout comme les questions liées aux problèmes fonciers. Nous souhaitions aussi que l'État accorde des subventions aux paysans, 80% de la population vivent en milieu rural.

Enfin, nous commençons déjà à produire des semences du riz hybride pour ne plus être tributaires des importations en Chine qui s'achètent à 25 000 ariary le kilo. La production locale réduit de moitié ce prix d'achat. Un palier franchi vers cette nouvelle ère d'un monde rural structuré et performant.