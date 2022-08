Madagascar: Carburant - Les files dans les stations-service persistent

Malgré l'arrivée du navire pétrolier Hafnia Nanjing la semaine dernière, la crainte des usagers du carburant se profile de plus en plus.

Les files d'attente s'aperçoivent aux stations-service d'Antsirabe, de Maevatanana, d'Ambondromamy et de Mahajanga ,depuis la fin de la semaine dernière, et se sont poursuivies jusqu'à hier. À Antsirabe, une longue queue s'est formée devant les stations-service depuis dimanche soir jusqu'à hier. " On a vu des files d'attente presque dans toutes les stations-service d'Antsenakely et Tsivatrinikamo. Beaucoup de voitures s'y sont alignées, sans parler des gens qui faisaient la queue avec leurs jerricans et des charrettes pleines de bidons qui s'alignaient aussi " , raconte Samuel, un père de famille habitant à Antsirabe, joint au téléphone, hier.

"Cela fait trois semaines que des queues se forment devant toutes les stations-service, surtout les week-ends à Antsirabe. Aujourd'hui (ndlr : hier) la rue de Vatofotsy était entièrement bloquée par la file d'attente. Nous autres, transporteurs de la ligne Tana-Antsirabe, n'avons pas de problème d'approvisionnement puisque nous faisons le plein depuis Antananarivo. Ce sont les vacanciers et les taxis-brousses de la route nationale numéro 7 en provenance du Sud qui sont en difficulté d'approvisionnement à Antsirabe. En outre, la crainte de l'augmentation du prix à la pompe pousse les gens à faire du stock de carburant ", a expliqué Aina Nirina, chauffeur de taxi-brousse de la ligne régionale Tana-Antsirabe.

Ravitaillement

Le même topo se constate à Maevatanana. " Aujourd'hui (ndlr:hier), une longue queue s'est formée entre midi et 14 heures à la station Total, car c'est la seule qui a encore du stock. Ici ,le problème vient du grand nombre de vacanciers et le problème qui provoque la queue c'est qu'il y a trop de vacanciers et de pèlerins de l'Egliseluthériens qui pensent qu'ils pourraient faire le plein de carburant à Maevatanana. Néanmoins, cette file d'attente a pris fin maintenant ", a déclaré une source auprès de la gendarmerie de Maevatanana, jointe au téléphone, hier. " La file a débuté dans la matinée (ndlr: hier) à Mahajanga.

Toutes les voitures se sont précipitées vers les stations-service pour faire le plein, à cause d'une information selon laquelle il n'y a plus de carburant à Ambondromamy et Maevatanana. Les voitures des vacanciers ont le plus souffert de ce manque de carburant. Samedi, au moins quatre voitures de vacanciers se sont trouvées bloquées à Maevatanana suite à ce problème. Les usagers craignent que le prix à la pompe augmente en septembre prochain, et ils se précipitent pour faire du stock. Malheureusement, les stations-service refusent de remplir leurs bidons", explique un chauffeur de taxi-brousse d'une ligne nationale reliant Antananarivo à Mahajanga.

Par contre, un responsable de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) a assuré que " depuis l'arrivée, mercredi, du navire pétrolier à Toamasina, le ravitaillement en carburant depuis le grand port vers toutes les stations-service du pays se poursuit. Ainsi, les problèmes d'approvisionnement seront résolus d'ici peu. Toutes les régions de la Grande Île seront servies. Il faut seulement un peu de patience, car, le ravitaillement se faisant à l'aide de camions citernes, il y a une relative lenteur des livraisons. Les usagers sont priés de ne pas changer leurs habitudes de consommation, et de s'approvisionner normalement " .

Notre source auprès de l'OMH n'a pas encore indiqué une prochaine augmentation du prix à la pompe.

Le navire Hafnia Nanjing a transporté 59 903 mètres cubes de gasoil, 16 584 m3 de supercarburant (SP) et 4 093 m3 de pétrole lampant. Un autre tanker est prévu arriver à Toamasina vers la fin août, selon le ministère de l'Energie et des hydrocarbures.