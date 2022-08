Madagascar: Secteur du tourisme - Ouverture de 34 nouveaux établissements touristiques

Les opérateurs économiques œuvrant dans le domaine du tourisme sont toujours confiants pour l'avenir de ce secteur qui commence actuellement sa reprise après la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 dans le pays.

La preuve, ils ne cessent de contribuer à l'amélioration de la capacité d'accueil des touristes qui veulent choisir la destination Madagascar. Rien qu'entre juin et juillet de cette année, le ministère en charge du Tourisme a autorisé l'ouverture de 34 nouveaux établissements touristiques dans le pays. Parmi ces établissements d'hébergement et de restauration, on a recensé onze hôtels-restaurants, six hôtels et six autres restaurants. De nombreux promoteurs se lancent également dans la construction de chambres d'hôtes compte tenu de l'évolution de la demande sur le marché international. Ce genre d'établissement d'hébergement devient de plus en plus prisé par les touristes, surtout ceux qui viennent séjourner dans la Grande île. Sept nouveaux établissements qualifiés de chambres d'hôtes viennent ainsi d'ouvrir leurs portes.

Beaucoup d'emplois. En outre, deux opérateurs économiques ont obtenu leur autorisation d'exploiter le service traiteur durant cette période de juin à juillet de cette année. Cette catégorie de restauration génère beaucoup d'emplois tout en soutenant les paysans producteurs qui assurent l'approvisionnement en matière première pour ces collecteurs. Il en est de même pour les autres établissements d'hébergement et de restauration qui viennent d'obtenir leur autorisation d'ouverture. Ce n'est pas tout ! Une auberge et un écolodge récemment créés ouvrent également leurs portes au grand public. Par ailleurs, un Tour Opérateur réceptif et trois entreprises opérant dans le domaine des prestations de services touristiques, dont entre autres, la location de véhicules, de matériels et d'équipements ou bien de bateaux de plaisance ou de prestation spécialisée, ont obtenu leurs licences. Ce qui pourrait ainsi satisfaire la demande des touristes tant nationaux qu'internationaux surtout en cette période de haute saison qui s'annonce prometteuse. L'Etat a également répondu à l'appel des opérateurs touristiques en supprimant l'application des tests de Covid-19 à l'arrivée des passagers dans les aéroports internationaux de Madagascar. En effet, cette mesure de restriction constituait un frein empêchant les touristes à choisir la destination Madagascar, selon leurs dires.

Obtenir la labellisation. Outre l'amélioration de la capacité d'accueil des touristes dans la Grande île, le ministère en charge du Tourisme ne ménage pas ses efforts pour accompagner les entreprises touristiques à obtenir leur labellisation de " Safe Travels Stamp " délivrée par le WTTC en 2021 pour Madagascar. Pour ce faire, les opérateurs œuvrant dans la chaîne touristique suivent des sessions de formations en matière de protocoles d'hygiène et sanitaire Covid-19 suivis de l'implémentation des mesures y afférentes au sein de leurs établissements respectifs. Les établissements et les entreprises touristiques dans les régions Atsinanana et Analanjirofo, en ont bénéficié dernièrement, et ce, avec l'appui du programme PIC (Pôle Intégré de Croissance). Il s'agit notamment d'une formation de formateurs sur le protocole sanitaire Covid-19. Des responsables issus des directions régionales du Tourisme et des Offices Régionaux du Tourisme des deux régions y ont également participé.

Par ailleurs, des opérateurs touristiques dans les districts d'Amboasary et de Betroka, dans les régions d'Androy et d'Anosy ont également été formés aux protocoles sanitaires. À l'issue de cette formation, des matériels et des équipements de lutte contre la Covid-19, sont mis à leur disposition en vue d'une application en pratique les mesures et les règles apprises. La mise en application effective de ces protocoles sanitaires par tous les acteurs concernés contribuera forcément à éviter l'éventuelle propagation des épidémies dans la Grande île.