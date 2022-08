Madagascar: Traçabilité et identification - Pose gratuite de boucles pour les bovidés à Fort-Dauphin

50 000 zébus seront bouclés durant la phase d'expérimentation du système d'identification et de traçabilité électronique lancé dans le Sud. À Fort-Dauphin, une séance de démonstration a été organisée jeudi dernier, pour une formation pratique.

La sensibilisation pour l'utilisation du système d'identification et de traçabilité électronique des bovidés a porté ses fruits. Alors que le lancement de la phase d'expérimentation de ce système avait suscité, au départ, la réticence des autorités locales et de certains éleveurs, le processus avance aujourd'hui dans le bon sens. Selon les responsables du projet CASEF (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière) qui mène cette campagne avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, 51 paires de boucles ont été posées le 11 août dernier à Ampasy Nampoana, commune d'Ampasy Nampoana, district de Fort-Dauphin, région Anosy. C'était un événement organisé à l'issue de la tenue de l'atelier de sensibilisation et de renforcement de capacité des autorités locales et des acteurs à Fort-Dauphin.

" Il s'agissait d'une séance de démonstration organisée au service de l'élevage à Ampotatra. Elle servait de formation pratique à l'endroit du vétérinaire sanitaire de cette zone, ainsi que de ses assistants, sur l'utilisation des matériels de bouclage ", ont indiqué les responsables du projet. D'après les explications, la démarche pour la pose de boucles concerne d'abord la saisie des données sur le propriétaire et le bovin dans une base de données via un smartphone spécialisé, ensuite le repérage de l'endroit où la boucle doit être fixée sur l'oreille afin d'éviter tout détachement et diminuer le risque de blessure. En effet, après cette formation, le vétérinaire assure la continuité de l'opération de bouclage.

Gratuité. Pendant cette phase pilote, la pose des boucles est entièrement gratuite, d'après le CASEF. Certes, le lancement du système d'identification et de traçabilité électronique des bovidés s'annonce bien, malgré les doutes des bénéficiaires, au début du processus. " En général, on constate que les éleveurs sont réceptifs mais la sensibilisation doit toujours se poursuivre ", ont affirmé les représentants du projet CASEF, dans les districts de Betroka, Ambovombe, Amboasary et Tolagnaro.

Après la commune d'Ampasy Nahampoana, les bouclages de zébus se poursuivront à Mandromoromotra, puis le long de la RN12. Pour les promoteurs du nouveau système, le bouclage offre de nombreux avantages, notamment en matière de traçabilité des zébus et de lutte contre les vols, et devrait ainsi permettre de favoriser le développement de l'élevage bovin, indispensable face à la forte croissance de la demande exprimée sur le marché local.