Madagascar: Festi-Rock - De grosses pointures à Antsahamanitra le 28 août

Quoi de mieux que l'ambiance survoltée et l'énergie d'un concert de rock pour réchauffer les cœurs et l'atmosphère en cette période d'hiver.

Iary, Rheg The Gang et Roova, trois groupes d'artistes de renom dans l'univers du rock, donnent rendez-vous aux inconditionnels mais également aux adeptes de musiques soft le 28 août prochain au théâtre de verdure Antsahamanitra pour un après-midi musical explosif.

Iary, la reine du rock y apportera très certainement sa touche féminine mêlée, le charme de sa voix rocailleuse mêlée à son charisme et son tempérament de feu, dans un milieu autrefois dominé par les hommes.

La bande à Rheg, quant à lui, promet un show inédit oscillant entre des chansons romantiques aux mélodies langoureuses, bien adaptées à la voix de son lead vocal, au heavy métal classique, leur style original. Le chanteur qui souhaite rester dans la simplicité souhaite partager avec le public sa soif de liberté, sa passion pour la vie et son désir récurrent d'apprécier le moment présent et quoi de mieux que ce spectacle pour entrer en communion avec les fans et leur transmettre tous ces messages.

Roova, le jeune rocker viendra également prouver qu'il a bien sa place dans ce milieu très éclectique.

Pour ajouter un peu de piment au show, des guests seront également de la partie pour mettre de l'ambiance. Ainsi ZIV et KAMBANA METALY qui font également partie du Blooky Festi Rock, un collectif des groupes de rock malgaches seront de la partie.

Et Rheg, le leader du groupe Rheg the Gang de préciser que le show ne sera pas destiné uniquement aux passionnés de rock, invitant ainsi tous les amateurs de bonnes musiques à venir. Il promet un vrai régal pour les yeux et les oreilles musicales et des moments qui laisseront le public chamboulé d'émotions.