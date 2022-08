Madagascar: Lercia - L'église anglicane de Toamasina fait partie du WAC

L'église anglicane de Toamasina tient à souligner qu'elle n'est pas une secte qu'elle fait partie du World Wide Anglican Church (WAC).

A cet effet, elle tient à souligner que qu'elle son origine le 27 août 1864 à, Foulpointe placée sous l'égide du révérend John Holdin et du professeur William Hey, et ce depuis le règne de Ranavalomanjaka et du général Galliéni.

Cette église tient à préciser qu'elle est en détention d'un récépissé portant le N° 060/Dist/Toa II/Ass. D'après le communiqué qui nous a été communiqué, c'est pour dire que cette église anglicane existe bel et bien. Et c'est la raison pour laquelle nous avions pu inviter le Most révérend Patriarch Dr Lwanga Tusubira Christopher qui est venu dans la Grande île du 19 juillet 2022 au 2 août dernier. Toujours d'après le communiqué, l'église anglicane de réitérer qu'elle s'oppose à l'homosexualité.