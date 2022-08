Madagascar: Billeterie Afrobasket U18 - Mauvaise organisation, les anciennes gloires oubliées !

L'organisation de la vente des tickets pour les rencontres de l'Afrobasket était un fiasco total. Certains supporteurs, en possession de billet, ne pouvaient plus rentrer au Palais des Sports. Pourtant, à l'intérieur, il y avait encore de nombreux sièges vides.

A partir de 5 000 ariary, les tickets peuvent se vendre jusqu'à 30 000 ariary. Le COCAN avait pourtant assuré qu'une fois le billet acheté, le preneur devait directement entrer à l'intérieur. Les 10 jours de compétition étaient alors une aubaine pour " les profiteurs " afin de les revendre sur le " marché-noir " et comment ? Et avec la complicité de qui ? Mais le scandale de l'évènement était sans doute la finale où les invitations qui se vendaient à 30 000 ariary au début, se vendaient à 100 000 Ariary à la fin. Ceux qui avaient déjà acheté leur ticket à 30 000 ariary ont du sortir de leur poche 70 000 ariary supplémentaires pour pouvoir s'asseoir sur les chaises VIP.

Cela en a écœuré plus d'un et plusieurs anciens coachs et membres de l'équipe nationale de basket n'ont pas pu voir les matchs des Ankoay et surtout la finale de l'Afrobasket U18 au Palais des Sports de Mahamasina. D'autres ont tout simplement préféré la boycotter pour contester les pratiques malsaines du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN). Parmi les noms on peut citer, Carole Mangalaza, Guy Randrianandrasana, Elly Randriamampionona, Andry Rakotoarisoa dit Danz, Cyrille Rasoloarijaona et bien d'autres.

" Il faut arrêter de se moquer du monde, l'hypocrisie et surtout le foutage de gueule! Vendez vos nouveaux billets à 100 000 ariary à qui vous voulez mais des billets déjà vendus à 30 000 ariary, déjà encaissés il y a plus d'une semaine sont des arguments de menace, de chantage parce que des gens du pouvoir ou au dessus on décidé là comme ça de venir voir la finale au détriment des gens qui ont été là depuis le début! Ah oui, et puis la reconnaissance aussi, des anciens joueurs/joueuses qui ont porté ce maillot et qui ont été aussi dans cette équipe nationale qu'aujourd'hui vous adulez tous là, elle est où ? Ces joueuses et joueurs anciens ou actuels qui ont galéré pour rentrer dans le gymnase, même pire : qui n'ont pas pu rentrer tickets à la main. Je vois de belles publications relatant l'historique des nos anciennes championnes d'Afrique en 70 et champions internationaux depuis toutes ces années pour rappeler la belle histoire du basket malgache... . eh bien il faudrait plutôt envoyer cela à la fédération pour leur faire une piqûre de rappel ! " a posté, Carole Mangalaza, ancienne joueuse de l'équipe nationale de basket.

Le scandale de la vente des tickets a fait le buzz sur les réseaux-sociaux où des milliers de supporteurs qui ont fait la queue plusieurs heures sont rentrés bredouilles avec une " organisation amateure ". La réponse du COCAN est très attendue pour apporter des explications et des précisions sur cette question qui a fait ombre au bel exploit des Ankoay.