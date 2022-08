Madagascar: Relance du tourisme - Airtel Madagascar opérateur téléphonique officiel de l'événement 'Baleines en fêtes

Le monde maitrise de plus en plus la pandémie de Covid 19. Avec ce que cela suppose de levée des restrictions sanitaires. A Madagascar la récente décision prise par le gouvernement de ne plus exiger les tests Covid au départ et à l'arrivée des vols internationaux ravit les acteurs du tourisme plus que jamais décidé à prendre les initiatives de relance de cette filière qui joue un rôle important dans le développement économique.

Parmi ces initiatives figure l'événement culturel et touristique dénommé " Baleines en fête " qui se déroulera du 18 au 22 octobre prochain à Sainte Marie.

Passage des baleines

Un événement qui, comme son nom l'indique sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir les merveilles du passage des baleines dans cette ile paradisiaque. Les opérateurs touristiques comme les hôteliers et les restaurateurs auront, par ailleurs l'opportunité de proposer leurs activités et offres professionnelles en cette période de haute saison. Organisé par l'Office du Tourisme de Sainte-Marie en partenariat avec l'association Drôle de Dames, " Baleines en fête " fera en tout cas office de support pour la promotion du tourisme à Nosy Boraha. Une initiative qui est appuyé par Airtel Madagascar qui a décidé de jouer le rôle d'opérateur téléphonique officiel de l'événement. L'opérateur mettra à la disposition des participants sa large gamme de produits et de services, Et ce, afin de leur offrir la possibilité de développer, de sécuriser et faciliter leurs activités. Plus précisément, à travers Airtel Money, l'opérateur permettra de fluidifier toutes les transactions monétaires des usagers durant les 4 jours de festivités.

Vols supplémentaires

Cet événement démontre par ailleurs, le soutien du ministère du tourisme à toutes les activités pour le développement du secteur. Ce département a, en effet sensibilisé les opérateurs touristiques du pays à saisir cette belle opportunité offerte par la saison de passage des baleines au large de cette île paradisiaque, afin de se donner la main pour la réussite de cet événement qui sera par ailleurs soutenu par Tsaradia. Cette compagnie aérienne programmera des vols supplémentaires pour desservir Sainte Marie. A part ceux, prévus pour les 17 et 21 août, d'autres vols seront proposés pour les 16, 18, 19,20, et 21 août 2022 pour répondre à la demande grandissante des touristes qui choisiront à la dernière minute Nosy Boraha comme destination de vacances. Bref, l'Ile Sainte Marie vivra durant ces 4 journées une ambiance particulière qui fera le bonheur de la population, des acteurs du secteur touristique et des milliers de visiteurs nationaux et internationaux qui vont y affluer. Les festivités prévoient, entre autres des journées découvertes Kayak, paddle et pédalo, un safari baleine, ainsi que des activités sportives et un grand carnaval culturel qui traversera toute la ville le samedi 20 août.