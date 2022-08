Afrique de l'Est: Madagascar - Royaume-Uni - Un nouvel accord de partenariat économique en vue

Les relations commerciales entre Madagascar et le Royaume-Uni évoluent positivement. Une nouvelle politique commerciale sera annoncée la semaine prochaine.

Nouvel accord

Annoncée lors de la rencontre entre le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy et l'ambassadeur du Royaume-Uni, David William Ashley, cette nouvelle politique commerciale se fera à travers un nouvel accord de partenariat qui octroie des préférences telles que zéro droit de douane, et zéro limite de quota pour les exportations malgaches vers le Royaume-Uni. Cette politique est

également beaucoup plus flexible sur les règles d'origine. Ainsi, les produits finis à seulement 25% de matière première d'origine malgache seront éligibles à cet abaissement tarifaire. Rappelons que Madagascar bénéficie déjà de l'United Kingdom Trade Partnership (UKTP), un programme d'aide mis en œuvre par le Royaume-Uni à ses partenaires afin de leur permettre de maximiser les avantages des accords de partenariat économique aussi bien avec l'ensemble des membres de l'Union européenne qu'avec la Grande Bretagne.

Étape cruciale

Cette rencontre entre le ministre malgache et l'ambassadeur britannique aura été en tout cas une étape cruciale dans les relations entre les deux pays et sera suivie d'autres événements importants, C'est ainsi par exemple que l'expert en commerce du Development International Trade, Charlie Morris, sera dans nos murs en octobre prochain pour une table ronde explicative des avantages de l'APE. Les partie britannique souhaite, par ailleurs relancer la Chambre de Commerce Madagascar-Grande Bretagne, afin d'attirer plus d'investisseurs anglais à Madagascar. La présence d'entreprises britanniques dans la région Océan Indien facilitera leur entrée à Madagascar. Notons qu'un accord de partenariat économique a déjà été signé entre Madagascar et la Grande Bretagne lequel attend encore sa ratification avant d'être effective.