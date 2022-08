Madagascar: Une équipe prête à d'autres exploits

C'est un élan indéniable qui a été donné au basketball malgache avec ce titre de vice-champion d'Afrique de nos Ankoay.

Ces derniers, même s'ils ne sont pas montés sur la plus haute marche du podium, ont ouvert la voie aux autres jeunes sportifs du pays. Dans les autres disciplines, il y a aussi du talent à revendre et les espoirs qui sont prêts à briller sont nombreux. Les Barea de la CAN 2019 ont donné l'exemple, mais leur épopée appartient au passé, maintenant ce sont à ces basketteurs pleins d'avenir d'écrire une nouvelle page de leur sport .

Une équipe prête à d'autres exploits

Les supporters malgaches attendaient beaucoup de cette équipe et ils n'ont pas été déçus. Ils ne sont certes pas allés au bout de l'exploit, mais ils ont tenu la dragée haute à leurs adversaires égyptiens. Leur parcours a été exemplaire, mais ils ont payé leur débauche d'effort en demi-finale face aux géants Maliens. Il faut souligner que c'est la première fois qu'ils ont participé à une compétition de ce niveau et l'inexpérience se paie cher. Mais ils ont brillamment tiré leur épingle du jeu. Les trois trophées reçus par M'Madi Mathias montrent que cette équipe est prête à franchir de nouveaux paliers. Elle sera au rendez-vous du championnat du monde en Hongrie, l'année prochaine. Des leçons vont être tirées de cet Afrobasket et la préparation va être encore plus importante. D'autres joueurs viendront certainement renforcer l'effectif.

Les Ankoay vont être encouragés par tous les Malgaches. Ils bénéficieront certainement de moyens conséquents de la part des autorités car ils ont une belle carte à jouer. Les championnes d'Afrique des années 70 leur ont ouvert la voie et elles leur apporteront cet appui moral qui est nécessaire. Les Malgaches venus au palais des sports dimanche ont été comblés par la prestation de leurs compatriotes. Ils attendent de les voir conquérir d'autres titres.