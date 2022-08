Madagascar: Crise économique - Soutien aux familles fragilisées par les impacts de la Covid-19

Pas moins de 2 000 ménages ont pu bénéficier d'un appui de l'ADRA pour un relèvement précoce après la crise sanitaire. C'est dans cette optique qu'une formation gratuite a été organisée pour améliorer leurs activités génératrices de revenus.

Succès. C'est le bilan dressé par les bénéficiaires du " projet d'urgence Covid-19 ", phase II de l'ADRA. Après sa mise en œuvre depuis septembre 2021, une vente-exposition a été organisée dimanche dernier à Soamanandrariny pour que les représentants des 2 000 ménages soutenus par ce projet puissent mettre en avant leurs activités génératrices de revenus. Ils ont pu bénéficier des formations gratuites sur les techniques de culture maraîchère, l'élevage de poulet malgache, l'artisanat et l'art culinaire. " Le projet s'achèvera le mois prochain mais la formation gratuite des ménages qui souhaiteraient développer leurs activités se poursuivra et ils sont toujours invités à s'inscrire. La formation en élevage et en artisanat a été surtout mise en exergue durant la seconde phase de ce projet ", selon FalyAlain Randranto, coordonnateur technique du projet " urgence Covid-19 phase II " de l'ADRA .

Cibles. Cinq sites d'Antananarivo Avaradrano sont concernés par ce projet. Il s'agit d'Ampangabe Ilafy, Ambohimangakely, Soamanandrariny, Masindray et le site de la Fédération Madagascar centre. Pour Tana-ville, Andraisoro et Androndra sont les zones ciblées ." Cette formation a renforcé mes connaissances sur l'élevage du poulet gasy et m'a beaucoup aidé à investir davantage dans ce domaine. De la gestion des ressources au choix de la race de poulet, en passant par l'entretien du poulailler, il est important de connaître certaines règles pour se lancer dans ce projet ", témoigne Jacob Randriamanantany, bénéficiaire de cette formation. Il n'est pas le seul puisque Haingotiana Ranaivoarisoa, bénéficiaire de la formation dans la zone Soamanandrariny a également vu ses activités prospérer après avoir reçu des formations en artisanat. " L'appui financier et technique du projet a été très bénéfique pour moi. Les matières premières offertes par l'ADRA ont réduit en une partie mes dépenses ", a-t-elle indiqué.