Afrique Australe: SADC - L'industrialisation au cœur des discussions

Les membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se retrouvent à nouveau pour discuter notamment de l'industrialisation de la région.

Une délégation malgache, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Richard Randriaman-drato, participe actuellement au Conseil des ministres et au 42ème Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe à Kinshasa, République Démocratique du Congo, jusqu'au 19 août. La rencontre permettra notamment de faire avancer le dossier sur l'industrialisation de la région.

Selon les informations fournies par le MAE, les journées des 13 et 14 août ont été consacrées à la réunion du Conseil des ministres. Elles ont offert aux chefs de la diplomatie des États membres l'opportunité de débattre des questions clés, dont une partie sera soumise à l'attention du Sommet des Chefs d'État et de Gouverne-ment. Parmi ces questions figurent l'état des finances de l'organisation, l'intégration économique régionale dans un contexte d'amplification des catastrophes naturelles des aléas climatiques ainsi que les informations relatives à la sécurité alimentaire. Mais l'industrialisation de la sous- région constitue le thème principal des échanges.

Une feuille de route à concrétiser

Le chef de la diplomatie Malgache a mis à profit cette occasion pour faire un plaidoyer pour l'intégration des projets d'infrastructures régionaux en faveur des États membres océaniques dans le cadre du nouveau Plan Stratégique Indicatif Régional de Développement (RISDP 2020-2030). Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres cèdera place au Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement, les 17 et 18 août. Outre la passation officielle de la présidence de l'organisation, le Sommet discutera de l'état de mise en œuvre de la Stratégie et feuille de route de la SADC pour l'industrialisation.

À savoir que dans le cadre des préparatifs liés à la tenue de ce Sommet, le Comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC a lancé une série de réunions auxquelles Madagascar a pris part. Ce Comité est une plateforme consultative technique auprès du Conseil des ministres et comprend un secrétaire permanent, ou un fonctionnaire de rang équivalent de chaque État membre, et un ministère responsable de la planification économique ou des finances. La réunion du Comité permanent de la SADC précède la réunion du Conseil des ministres de la SADC et le Sommet des chefs d'État et de Gouvernement.

Cette année, le Sommet se tiendra sous le thème: " Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et des chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente ". Il s'agit selon les responsables de faire avancer la mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route d'industrialisation de la SADC 2015-2063 pour aider les économies de la SADC à se diversifier loin de la dépendance aux produits de base produits manufacturés à valeur.

Pour rappel, la Stratégie et la Feuille de route de la SADC pour l'industrialisation sont formulées dans le contexte des politiques nationales et régionales existantes et, en particulier, des décisions prises à Victoria Falls (Zimbabwe), en 2014, autour du thème: " Stratégie de la SADC pour la transformation économique: mise à profit des diverses ressources de la région pour le développement économique et social durable par la valorisation et la valeur ajoutée ". La SADC qui a décidé que l'industrialisation soit placée au cœur du programme d'intégration régionale de l'Afrique australe et a, dans cette optique, chargé le Groupe de travail ministériel sur l'intégration économique régionale de développer une stratégie et une feuille de route pour l'industrialisation de la région.

Du côté du ministère des Affaires Etrangères de Mada-gascar, on indique que le dossier de l'industrialisation intéresse particulièrement la Grande île qui veut accélérer la mise en œuvre de sa politique de dynamisation et d'extension de son tissu productif afin de pouvoir fabriquer localement les produits de consommation courante dont la population a besoin. Et ce département de rappeler que le Président de la République Andry Rajoelina effectue une visite en Europe pour justement discuter avec des partenaires de Madagascar, comme l'OPEC Fund, sur les moyens pour mieux appuyer les secteurs industriel et énergétique de la Grande île.