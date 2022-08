Angola: Serie A - M'Bala Nzola inscrit le premier but de la saison de Spezia

Dimanche soir, La Spezia a pris le dessus (1-0) sur Empoli avec la seule réalisation de la partie signée par M'Bala Nzola.

Dans un match serré au Stade Alberto Picco, l'international angolais de 25 ans a marqué le but décisif. Il s'agit du premier des Aquilotti cette saison en Serie A. Avec ce but contre Empoli, Nzola a signé son troisième but de la saison, entre le championnat et les premiers tours de la Coupe d'Italie. Une belle campagne s'annonce pour l'attaquant, quand on sait qu'il n'a inscrit que deux buts la saison dernière avec La Spezia.

" Je suis content parce que l'équipe a bien joué et c'est resté compact jusqu'au bout. Je suis très content d'avoir marqué, mais je le suis encore plus pour la joie de tout le groupe. Mentalement je suis calme, concentré sur ce que j'ai à faire sur le terrain et physiquement je me sens bien, je suis travailler dur et je veux continuer comme ça. Cet été j'ai beaucoup travaillé car je voulais être prêt tout de suite et je suis content de ce début. Mais ce n'est pas le moment de se vanter, il faut pousser encore plus fort. " , a confié Nzola à acspezia.com.