Afrique de l'Est: Économie bleue - Huit entreprises mauriciennes participent à l'initiative de l'UE aux Seychelles

Une initiative de l'Union européenne, la première édition BlueInvest Africa, événement organisé sous le haut patronage du président de la République des Seychelles, réunira des investisseurs d'Afrique, d'Europe et des start-up africaines, afin de générer des opportunités d'affaires et de promouvoir le secteur de l'économie bleue en Afrique.

BlueInvest Africa se tiendra à̀ Providence, Mahé, les 7 et 8 septembre. Dans ce contexte, six petites et moyennes entreprises et associations mauriciennes ont été sélectionnées suite à̀ un appel à̀ projets et participeront à̀ l'événement pour présenter leurs initiatives. Aussi, deux groupes industriels mauriciens ont également confirmé leur participation.

"Cette première édition de BlueInvest Africa a lieu dans le prolongement du Sommet Union africaine-Union européenne, qui tend à promouvoir un partenariat public-privé dynamique avec un secteur privé comme moteur essentiel du développement économique et des relations internationales. C'est pour cette raison que l'Union européenne a révisé ses instruments de coopération mettant au cœur de ses relations avec les États-tiers, des actions innovantes permettant l'émergence d'un climat des affaires bénéficiant aux petites et moyennes entreprises africaines", explique l'Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice et de la République des Seychelles, Vincent Degert.

Il est à savoir que 22 pays africains seront représentés aux Seychelles par des startup toutes sélectionnées afin de présenter aux investisseurs d'Afrique et d'Europe leurs projets dans les sous-secteurs majeurs de l'économie bleue, à savoir le tourisme durable, l'énergie bleue, les sciences robotiques et l'ingénierie au service des ressources marines, l'aquaculture durable, le recyclage des déchets plastiques et la lutte contre la pollution marine. Les entreprises mauriciennes sélectionnées incluent AK Samriddhi Investments Ltd, Drop of Blue Ltd, AYB CREATIONS, Blue Water Diving Centre et Marine Megafauna Conservation Organisation, DY Mechatronics, Sealife Organics, CIEL Finance et IBL-pôle développement durable.