Ile Maurice: L'expertise du Dr Balaji à la portée des Mauriciens

Il a plus de 28 ans d'expérience dans le domaine de la chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale. Aujourd'hui, c'est à Maurice qu'il apporte son expertise, le temps de quelques opérations délicates. Lui, c'est le Dr S. M. Balaji, de Chennai. Sa visite à Maurice est comme une bénédiction pour de nombreuses familles, comme le confie Anne*.

Cette mère de famille a fait les cent pas hier dans le couloir menant à la Burns Unit de l'hôpital Victoria, à Candos. Sa fille Emmanuelle* souffre d'une malformation de la mâchoire. "Cela s'est produit il y a un an. C'est la deuxième opération qui est pratiquée sur elle. Je sais que cette fois-ci ce sera la dernière."

Anne est très émue à l'idée que sa fille puisse retrouver sa vie d'avant. "C'est à l'âge de 17 ans que ce souci de santé est survenu. Mais elle est restée courageuse. Elle a continué à vivre sa vie, sans se soucier des autres." Cette mère soutient que tout a été rendu possible grâce au soutien de la famille également. "Maintenant, on espère qu'elle pourra quitter au plus vite l'hôpital."

C'est aussi le vœu de Marie*, qui est venue accompagner son époux, Patrick*. Ils viennent de Rodrigues. "Mon époux souffrait de la gencive. Une inflammation qui le fait souffrir depuis de nombreuses années." Mais, depuis samedi, le couple semble avoir retrouvé le sourire. "Nous n'avons qu'une hâte, c'est de rentrer chez nous."

Toutes ces opérations ont été faites grâce au soutien du professeur et docteur S. M. Balaji. Ce dernier est très reconnu par ses pairs dans ce secteur. Il a à son actif plus de 28 000 opérations, dont 1 000 faites sur des enfants. Souriant, il se dit enchanté de voir qu'un ministre, en l'occurrence Kailesh Jagutpal, vienne rendre visite aux patients et voir comment fonctionne le département. "Je n'ai jamais rencontré un ministre qui vient s'enquérir de ce qui se passe dans les salles." C'était hier, lors d'une rencontre entre les deux hommes à l'hôpital Victoria.

Le ministre, pour sa part, a remercié une fois de plus ce médecin pour sa présence à Maurice, et aussi pour son expérience qu'il partage auprès des Mauriciens. "Nous voulons avoir un meilleur service à Maurice. Il ne sera pas nécessaire d'aller se faire opérer à l'étranger. Nous allons mettre en place une très bonne équipe."

Pendant sa visite à Maurice, le chirurgien aura l'occasion de pratiquer plusieurs opérations compliquées. Il espère qu'avec l'aide de l'équipe mauricienne, il arrivera à redonner le sourire aux patients qu'il aura opérés.

(*) noms d'emprunt.