Ile Maurice: Consommation - Le prix du riz basmati accuse une tendance à la hausse

Le prix du riz basmati sur le marché local accuse une hausse. À chaque nouvelle cargaison qui entre au pays, une hausse de prix est annoncée pour les différentes marques. Les importateurs expliquent la raison de cette augmentation.

Les prix de toutes les variétés de riz ont accusé une hausse depuis le mois de juin. C'est pour cette raison que le prix du riz basmati est en hausse sur le marché local, malgré une baisse de 1 000 USD au niveau du fret, soutient Yusuf Sambon, le directeur de l'enseigne Lolo, aussi importateur de riz basmati de l'Inde. Par répercussion, le prix des nouvelles cargaisons qui entrent au pays est plus cher. La hausse du prix, à ce jour, est d'environ 15 % par tonne.

Le directeur de l'enseigne relève qu'il y a une forte demande pour le riz basmati. Selon The Economic Times, l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Bangladesh et d'autres États font face à une pénurie de riz. La sécheresse en Italie et en Jordanie fait que ces deux pays achètent du riz massivement de l'Inde. Cette hausse de la demande s'ajoute à une baisse de 13 % de la superficie sous culture de riz, en raison du manque de pluie comparativement à l'année dernière, alors que l'Inde détient 40 % du marché mondial. Le déficit au niveau de la production a un impact sur l'approvisionnement et le commerce mondial.

Quant au prix du riz sur le marché local, il dépend non seulement du fret mais aussi de l'évolution du dollar, précise Yusuf Sambon. "Si la valeur du dollar baisse, le prix restera stable. Dans le cas contraire, le prix peut rester le même ou définitivement augmenter dans les prochains mois."

Anand Ajoodha, directeur de Funny Traders Co. Ltd, importateur de riz de l'Inde et du Pakistan, ajoute de son côté que le stock de la plantation effectuée en novembre 2021 s'épuise et que le prix est actuellement entre 1 400 à 1 500 dollars la tonne. Selon lui, il est possible qu'il y ait aux mois de septembre et d'octobre, une augmentation de 5 % du prix du riz.

Autre importateur de riz basmati, Jayen Veerapen, directeur de J. M Veerapen Ltd, souligne que plus le riz est vieux, plus il est meilleur pour la cuisson. De ce fait, le prix de l'ancienne récolte est toujours plus cher. Cette hausse peut perdurer jusqu'à la livraison de la nouvelle récolte qui débutera au mois de novembre. Il est ainsi possible que le prix du riz à la source connaisse une baisse au mois de décembre, au vu de la qualité qui est inférieure lors des premiers six mois suivant la récolte.

Néanmoins, pour l'heure, Anand Ajoodha constate que, quelle que soit la hausse, la consommation du riz de basmati n'a pas baissé. De son côté, il n'y a pas eu de réduction au niveau des commandes.